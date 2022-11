Ángela Aguilar después de vender tacos dice que va a “renunciar a ser cantante”

La dinastía Aguilar desde siempre ha demostrado la pasión que sienten por la comida mexicana. Por ello, tienen un lugar preferido ubicado en Los Ángeles, California, que lleva por nombre Teddy’s Red Tacos, sitio de comida rápida que visitan con frecuencia cada vez que tienen la oportunidad.

La cantante Ángela Aguilar en esta ocasión quiso tener otra percepción de lo que estaba consumiendo, hecho que la llevó a meterse en el camión para ver cómo es el proceso de preparación de los alimentos que habían pedido.

Pepe Aguilar colgó en su canal de YouTube un momento que quedó evidenciado para la historia y, fue en ese entonces cuando se escuchó que le dicen a ella: “¿Vas a ser cajera?“.

El menú está compuesto por gorditas, tacos, así como quesadillas. Luego los cocineros del lugar le comenzaron a explicar los procesos que se deben cumplir para poder ser parte de ese equipo de trabajo.

La intérprete de ‘Tu sangre en mi cuerpo’ fue empleada por unos pocos minutos, debido a que estuvo recibiendo pedidos de algunas personas que se acercaron hasta el lugar. Después tuvo que encargarse de la preparación de cada una de las solicitudes, mientras que sus parientes le pedían mayor agilidad al momento de prestar un servicio.

“Me encanta, yo quiero trabajar aquí. Ya voy a renunciar a ser cantante“, mencionó la cantante.

Pepe Aguilar tras haberlos visitado y contar el motivo que los había llevado hasta ahí manifestó la alegría que sentía que otras personas se conviertan en símbolo de inspiración por las cosas que van logrando en la vida. Por ello, dio un pequeño recorrido de lo que significa ser trabajadores de esa taquería.

“Te felicito, de verdad que eres una historia de éxito, inspiración que muchos la deben conocer y, si me permites la vamos a contar más todavía porque ya no necesitas promoción, pero, de todas maneras está padre que inspires a la gente”, dijo el intérprete de ‘No me hablen de amor’.

Sin embargo, Ángela más adelante rectificó que prefería seguir en su profesión como cantante, aunque destacó que le gustó haber experimentado otra cosa.

