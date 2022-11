Ángela Aguilar realizó un sensual baile con un enterizo negro con gran abertura a la altura de sus ‘boobies’

La cantante Ángela Aguilar a sus 19 años ha logrado cautivar a un gran público, no solamente con su talento, también con su belleza y estilo que ha sido caracterizado por sus fanáticos como “elegante”. Por ello, en las últimas semanas no ha perdido la oportunidad de mostrarse con atrevidos atuendos que en algunas ocasiones han dejado a varios con poco a la imaginación.

Ángela en esta ocasión decidió llevar un enterizo negro bastante ceñido al cuerpo, al tiempo que resaltaba su esbelta figura. Además, realizó un divertido y sensual baile mientras la estaban grabando. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue ver la abertura que tenía a la altura de sus senos, debido a que era bastante pronunciado.

A su vez, la intérprete de ‘Ahí donde me ven’ no perdió la oportunidad de presumirle a sus más de nueve millones de seguidores de la red social Instagram todas las joyas que llevaba puestas, hecho por el cual también fue criticada y, es que uno de ellos explicó que la ven como una persona completamente “superficial”.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar, pues muchos de los internautas aprovecharon la oportunidad para felicitarla por el talento que la identifica hasta la fecha, así como muchos le recordaron todo lo que les gustan sus canciones.

Sin embargo, otros expresaron que deseaban ver a la más pequeña de la dinastía Aguilar con un cambio de look, en diversas ocasiones los usuarios de la mencionada plataforma le han manifestado que quisieran ver otro estilo más allá del que se encuentra acostumbrado desde hace algún tiempo.

“Guapa, joven, fina y elegante”, “Belleza”, “Yo ya quiero ver a Angelita con otro look en el cabello”, “La niña se convirtió en mujer y qué mujer , felicidades”, “Sin duda la mujer más fina y bien educada de México, siempre será muy querida”, “La más elegante, la más diva, la más hermosa”, “No fue este año, pero el próximo será mejor”, “Me gustaron tus canciones, y eres muy linda”, “Hola, me gustaría con tu cabello largo“, “Eres muy hermosa mujer”, “Se me hace tan superficial esta chamaca, qué triste”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

Te puede interesar:

· Ángela Aguilar posa con sensual enterizo de cuerina que resalta su pequeña cintura

· Ángela Aguilar deja poco a la imaginación de sus seguidores con un vestido azul ceñido a su cintura

· Ángela Aguilar da un adelanto de la lencería que usará durante el desfile de Rihanna