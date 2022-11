El volcán activo más grande del mundo, el Mauna Loa, entra en erupción en Hawaii (Video)

El Mauna Loa de Hawaii, el volcán activo más grande de la Tierra, entró en erupción por primera vez en casi cuatro décadas.

La erupción comenzó en la Isla Grande del estado alrededor de las 23:30 hora local del domingo en Mokuaweoweo, la caldera de la cima del volcán.

BREAKING: World's largest active volcano Mauna Loa has started to erupt in Hawaii for the first time since 1984 pic.twitter.com/BkVgGyehem — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 28, 2022

Sin embargo, los flujos de lava se han contenido en el área de la cumbre y actualmente no representan una amenaza para las comunidades locales.

Las imágenes de las cámaras web del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en la cumbre capturaron fuentes de lava que brotaban de una larga fisura y se extendían por el suelo de la caldera.

Más de una docena de terremotos con magnitudes superiores a 2.5 azotaron la región en las últimas horas, dijo el USGS.

Tras casi 40 años de silencio, ha despertado el Mauna Loa, en la isla de Hawaii. Nuestros colegas de @USGSVolcanoes tendrán mucho trabajo en las próximas jornadas. Nuestro abrazo y ánimo más caluroso para ellos. pic.twitter.com/fAog2pm15R — INVOLCAN (@involcan) November 28, 2022

Mauna Loa es uno de los cinco volcanes que juntos forman la Isla Grande de Hawaii, que es la isla más al sur del archipiélago hawaiano.

El volcán, que se eleva 13,679 pies sobre el Océano Pacífico, entró en erupción por última vez en marzo y abril de 1984, enviando un flujo de lava a cinco millas de la ciudad de Hilo.

Mauna Loa es el vecino mucho más grande del volcán Kilauea, que entró en erupción en un barrio residencial y destruyó 700 casas en 2018. This short video shows thermal camera footage of the onset of the #MaunaLoa eruption from the volcano's summit. The temperature in degrees C is shown by the colored scale bar on the right. For additional information visit: https://t.co/rfwkMVSJKM #MaunaLoaErupts pic.twitter.com/PhHXbq9nNa— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) November 28, 2022

Algunas de sus laderas son mucho más empinadas que las de Kilauea, por lo que cuando entra en erupción, su lava puede fluir mucho más rápido.

Durante una erupción de 1950, la lava de la montaña viajó 15 millas hasta el océano en menos de tres horas.

