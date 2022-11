Rodrygo Goes: “No trato de emular a Neymar Jr.”

En el fútbol actual existen jugadores que de alguna u otra forma han creado un estupendo legado en sus clubes o bien sea en su selección. Debido a esto, los llevan a ser comparados con otras grandes estrellas de la actualidad o algunos emergentes de este deporte.

Rodrygo Goes, es uno de esos casos muy curiosos en donde a temprana edad, ha tenido la responsabilidad de defender el uniforme del Real Madrid y ahora está disputando su primer mundial como futbolista profesional.

Por otra parte, su éxito tan temprano ha servido para que sea comparado con el mismo Neymar Jr. quien es la imagen principal de la pentacampeona y uno de los referentes del balompié del viejo continente con el Paris Saint-Germain.

“No sé si me parezco o no a Neymar, es un gran jugador. Yo no trato de emular lo que él hace, solo trato de dar lo mejor para el equipo”, comentó Rodrygo Goes después del partido ante Suiza.

Rodrygo cosechó una gran actuación en la victoria de Brasil (1-0) ante Suiza para poder avanzar a los octavos de final y así seguir con la lucha de campeón del Mundo y quebrar así los malos resultados de la pentacampeona en las últimas ediciones.

“He salido y estoy muy feliz de haber ayudado y haber dado el pase de gol a Casemiro. Si el equipo me pide ser titular, estaré también contento. Sabía que podía ser titular, pero también que podía salir Fred, estaba preparado para ambas cosas”, finalizó el brasileño.

De esta manera, Rodrygo Goes sigue demostrando que puede convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo y más cuando tiene a sus píes a una delantera que está tranquila con la presencia de él, Raphinha, Vinicius Jr., Anthony y Neymar Jr.

