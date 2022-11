Giving Tuesday 2022: conoce cómo evitar las estafas más comunes en internet

Este martes 29 de noviembre se celebra el “Giving Tuesday”, un movimiento global que inspira a millones de personas a donar a organizaciones benéficas y difundir la bondad en sus comunidades.

El Giving Tuesday tiene el objetivo de que las personas compartan lo que tienen con los que más lo necesitan, en un intento de hacer de este mundo algo mucho mejor, sin embargo, no falta quien se aprovecha de la buena voluntad de las personas para estafar, por lo que hay que estar atentos.

Los delincuentes aprovechan todos los medios que usan las organizaciones legales para solicitar donaciones y en ocasiones sus mensajes parecen tan reales que logran estafar a muchas personas bien intencionadas.

Para evitar que su donación quede en manos equivocadas lo primero que hay que hacer es investigar a la organización a la que vamos a hacer nuestro aporte.

El Departamento de Agricultura, Comercio y Protección al Consumidor (DATCP) y el Departamento de Instituciones Financieras (DFI) ofrecen los siguientes consejos para evitar ser sorprendido por los estafadores:

– Si te solicitan donaciones (sea por correo, redes sociales o whats app), pide el nombre, dirección y número telefónico de la organización benéfica que hace la solicitud.

– No hagas pagos por teléfono; cuelga y haz una investigación adicional.

– No hagas clic en enlaces o archivos adjuntos en correos electrónicos, mensajes de texto o publicaciones en redes sociales.

– No compartas información con remitentes dudosos o desconocidos.

– No escribas cheques ni envíes dinero en efectivo a un solicitante individual; escribe siempre cheques a nombre de la organización o utiliza una tarjeta de crédito o débito.

– No realices donaciones en efectivo, en criptomoneda, en aplicaciones de pago entre pares ni hagas transferencias a personas.

– Permanece atento a los sitios web y perfiles de redes sociales impostores. Comprueba la ortografía del nombre de la organización benéfica en la cuenta y en el sitio web. Por lo general los nombres mal escritos pueden ser una señal de sitios fraudulentos.

– Consulta cómo se utilizará su donación y qué porcentaje de la misma se destinará a los servicios del programa.

– No aceptes presiones de realizar inmediatamente tus donaciones. Tampoco te dejes presionar sobre las cantidades a donar.

“No se sienta presionado por llamamientos emocionales o solicitudes urgentes de donaciones. Una organización benéfica de buena reputación apreciará su donación tanto si se toma el tiempo de investigar la donación antes de darla”, comentó la secretaria del DFI, Cheryll Olson-Collins. “Con un poco de investigación y algunas precauciones, puede ayudar a garantizar que su donación caritativa se utilice según lo previsto por una organización que realmente está sirviendo a los demás”.

Para consultar la autenticidad de una organización benéfica, puede utilizar los recursos del Give.org o CharityNavigator.org.

Para confirmar que la organización o el recaudador está registrado en la DFI, visite wdfi.org/CharitableOrganizations. También puede enviar un correo electrónico a DFICharitableOrgs@dfi.wisconsin.gov o ponerse en contacto telefónico al (608) 267-1711.

