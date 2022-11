Guillermo del Toro dice “ya chole” sobre películas de Eugenio Derbez y Omar Chaparro

Luego de anunciarse la cancelación de la entrega de los Premios Ariel a lo mejor del cine mexicano, Guillermo del Toro se vio envuelto en polémica por la crítica que hizo sobre esta situación en sus redes sociales, donde parece haber arremetido contra las películas de Eugenio Derbez y Omar Chaparro.

De acuerdo con del Toro, el cine mexicano no tiene que ver solamente con Eugenio y Omar, y con las palabras “ya chole” aseguró estar harto de este tipo de producciones.

Asimismo pidió que se les diera visibilidad a otros directores que tienen mejores ideas en sus proyectos y mensajes buenos que transmitir.

“Los Bots solo reproducen esa protesta vacía de: ‘Todo el Cine Mexicano es de Omar Chaparro y Derbez‘ etc, o pretenden que sea todo un ataque político”, expresó en un hilo de Twitter de su publicación original en la que resaltaba:

“Ya chole con lo de los Chaparro y los Derbez y esas retóricas vacías” Guillermo del Toro

Para todos lo que "Botean" sobre la Academia y esas cosas: Ya chole con lo de lo de los Chaparro y los Derbez y esas retóricas vacías. Vean lo que hace Tatiana Hueso, Alejandra Marquez Abella, Lila Aviles, Fernanda Valadez, etc Digo, para que se les note menos la plantilla. — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 26, 2022

Eugenio Derbez rompió el silencio y habló de la forma en la que Guillermo del Toro lo aludió a él y a Omar Chaparro

Muchos aseguran que los comentarios del director de ‘Pinocchio’ se tornaron en un malentendido después de que señalara que hay más talento en el medio, sin embargo, la gente empezó a mandarle a Eugenio este comentario para ver qué opinaba y ya dio una respuesta.

La cancelación de los premios Ariel fue un detonante para que del Toro no dudara en decir lo que piensa sobre esto, pero Derbez dijo que no se enganchará en la discusión porque está seguro de que no es un ataque en su contra.

“Tengo una muy buena amistad con Del Toro, lo que él está diciendo de alguna manera es que nos dejen en paz a Omar y a mí, hay otros cineastas que no solo es Derbez y Chaparro“, señaló Eugenio Derbez.

Mientras tanto, esto fue lo que opinaron los internautas a través de redes sociales sobre el enfado de Guillermo del Toro: “Pues es que la neta sí tiene razón Del Toro, ya chole con Eugenio y Chaparro”, “Toda la razón. Sus películas son 🤢”, “Hasta que a alguien le valió lo que pensaran o dijeran de él. Dijo lo que todos pensamos ya chole con los programitas y películas para tontos que hace Derbez”, “Y los García Bernal y los Luna, etc”, “Hay más talento y mejor 👍🏻”.

