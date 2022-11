Video: Eugenio Derbez dice que no podrá levantar el brazo tras su accidente

El actor Eugenio Derbez reveló que no podrá levantar su brazo más allá del hombro tras la caída accidental que padeció en agosto pasada donde se fracturó y luego tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

El comediante hizo una transmisión en vivo por Instagram con el objetivo de conversar con el portero de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, desde Qatar, previo al partido de México contra Polonia. Antes de hablar con el deportista, Derbez habló de su estado de salud y de los avances que ha tenido y agregó que está contento de ver cómo ha evolucionado después de la cirugía que le realizaron en el hombro.

“Voy muy bien, aprovecho para decirles porque hay gente que piensa que sigo en cama. Para haber tenido 17 fracturas, voy muy bien”, dijo Derbez, antes de que se conectara el portero.

Asimismo, el actor reveló que tendrá dificultad para mover el brazo, pero dijo que se mantiene positivo para enfrentar la secuela.

“Los doctores me dijeron que no voy a poder levantar el brazo más allá del hombro. Nunca más. Mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo”, confesó. “Ya me quitaron el cabestrillo. Todavía no tengo mucha fuerza en la mano, pero ya muevo el brazo bastante bien”.

Al final, Derbez dio a conocer que ya está regresando a trabajar “no al cien pero si poco a poquito”.

En otro video, el actor anunció que está preparando un proyecto especial para honrar a los personajes que solía interpretar en el programa XHDerbez, como el Lonje Moco, Armando Hoyos y el Diablito.

