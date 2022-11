Guillermo del Toro ofrece pagar el costo de las estatuillas de los Premios Ariel del cine mexicano

Diversos medios de comunicación han llenado titulares sobre la difícil situación que atraviesan los organizadores de los Premios Ariel. Titulares como este sorprendieron al mundo del cine azteca: “Premios Ariel 2023 podrían no realizarse debido a “grave crisis financiera””.

Pero parece que la historia podría cambiar de manera inminente gracias al cineasta Guillermo del Toro, quien a través de Twitter lanzó los siguientes mensajes:

“Todo mundo viendo el partido, pero lanzo esto. Sin entrar en política. Para buscar soluciones y mantener los Arieles para aquellos que hacen un cine que propone y que da presencia a México: Ofrezco personalmente cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel”.

Agregó: “Ofrezco ayudar a la ceremonia tanto como sea posible. Y pido dialogo entre @AcademiaCineMx y @alefrausto para ver que mas falta. La academia y las películas que estimula, NO son las que los bots usan como argumento- son las que pelean por tiempo en pantalla y que mantienen -nuestro cine- esa forma de arte, muy real y muy valorada- y siempre en peligro”.

“Yo le entro. He estado llamando a @LeticiaHuijara y la sigo para que me de un DM. Me sumo. No resto a nadie. Hay que hallar soluciones. Las culpas no sirven. Las soluciones ayudan. Vamos a ello”.

Aquí te dejamos el mensaje y el hilo creado con el que Guillermo del Toro se suma a ser solución: 1/3 Todo mundo viendo el partido, pero lanzo esto. Sin entrar en política. Para buscar soluciones y mantener los Arieles para aquellos que hacen un cine que propone y que da presencia a México: Ofrezco personalmente cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel-— Guillermo del Toro (@RealGDT) November 26, 2022

