Luis Fonsi brinda ayuda al St. Jude desde hace más de 20 años y sus hijos sorprenden con un gesto

El cantante Luis Fonsi desde hace algún tiempo decidió asumir un compromiso para prestarle su colaboración a quienes más lo necesitan y, luego de conocer la labor que cumple el St. Jude, especializado en oncología tomó la determinación en convertirse en uno más que aporta un grano de arena, así lo manifestó durante una entrevista exclusiva a People en Español.

“No fue sino hasta el 2006 que físicamente tuve el privilegio de conocer el hospital y el centro de investigaciones y estuve un poco con los pacientes entendiendo un poco como St. Jude impacta, cambia tantas vida y ahí mi compromiso se formalizó. Me convertí en un mensajero (de la institución). Es importante para nosotros como padres que (nuestros hijos) entiendan lo privilegiados que somos al tener salud y lo importante que es ayudar al que no la tiene”, explicó el puertorriqueño.

El cantautor cumple con este compromiso de manera anual, al tiempo que ha dejado claro lo importante que es para él ayudar. Además, explicó que sus hijos entienden lo que sucede en este caso, pues Mikaela, quien es la mayor de los dos, es la que procesa de mejor forma lo que pasa.

“Ellos entienden, especialmente la niña grande, entienden la razón por la cual lo hago, lo que hace St. Jude., lo ha visto y ella se ha involucrado por su lado, haciendo cositas y sus proyectos. Ellos siempre están ahí, recogiendo su dinerito y ayudando. (Es algo que me enternece) muchísimo. Te cambia todo, convertirte en padre de por si te cambia todo… lo ves todo de otro color”, añadió el intérprete de ‘Llueve por dentro’.

La modelo española Agueda López explicó el proceso que ambos deciden cumplir para poder con los compromisos que tienen, debido a que en su caso decidió alejarse del mundo de la moda cuando sus dos hijos estaban chiquitos.

“Cuando yo decidí alejarme un poco de las pasarelas, porque mis hijos estaban muy pequeños, como cuando decidí regresar, como cuando decido hacer un proyecto diferente, está. Él (Luis) está ahora haciendo ‘La Voz de España’ y a penas acabamos de aterrizar, él se quedó allí hace dos días y le dije: ‘Me voy para New York’… Me dijo: ‘Vete, ve a New York, disfruta’ Él sabe cuánto yo quiero Custo, él estuvo en el último desfile aquí de Custo también, así que él ha sido siempre un súper apoyo para mí en todo lo profesional, como mamá, como persona, como mujer”, dijo López.

