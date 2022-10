Adamari López siempre le agradecerá a Luis Fonsi: “Me ayudó a superar una etapa difícil”

La conductora de televisión Adamari López y el cantante Luis Fonsi se casaron en 2006 y vivieron una historia de amor profunda. Sin embargo, cuatro años más tarde todo llegó a su fin y se divorciaron, aunque la puertorriqueña destacó que no habría nada que le gustaría cambiar de su pasado, ni siquiera borrar la experiencia que tuvo durante la separación que atravesaron, y es que por separado ambos han dicho que fue complejo.

“Fonsi estuvo en un momento muy importante y me ayudó a superar una etapa difícil de mi vida y eso se lo agradeceré toda mi vida, así que en ese momento para mí fue parte de mi medicina, parte de mi recuperación y lo agradezco”, dijo López en una entrevista concedida a ‘Siéntese Quien Pueda’.

A su vez, la presentadora de ‘Hoy Día’ agregó que en esta etapa se siente bien con ella y con todo lo que ha logrado hasta la fecha, al tiempo que destacó que con la edad que tiene se acepta y se quiere, mientras que las partes negativas las hace a un lado.

“Lo que estoy es en paz, estoy tranquila, sigo siendo yo, pienso que parte de la niña que todo el mundo ha conocido, pero también con la madurez de una mujer de 51 años que ha vivido muchas cosas, que me acepto, que me quiero, que me valoro, que me respeto como mujer y creo que es lo que hay ahora“, le comentó a ‘Lucho’ Borrego.

La madre de Alaïa Costa López reveló que en ciertas circunstancias de la vida cada ser humano se ve encariñado consigo pese a los momentos complejos que a todos se les llegan a presentar. A su vez, mencionó que siempre son importantes para poder seguir avanzando.

“Creo que la vida tiene ciclos en los que uno se va enamorando de uno mismo, pasa por algunos caminos difíciles, vives como una montaña rusa y vuelves a reencontrarte. Creo que son ciclos de la vida en los que hacen que uno crezca, que uno florezca”, añadió al mencionado programa transmitido por UniMás.

Borrego también aprovechó la ocasión para consultarle por su trato con Toni Costa, padre de la pequeña, al tiempo que dijo que las diferencias que han existido hasta el momento las dejan a un lado para que Alaïa no se vea perjudicada.

“No sé si hay una fórmula mágica, lo que sí entendemos es que la niña tiene que estar bien, que la niña es nuestra prioridad y que ninguna de las cosas que hayan pasado entre nosotros dos en términos de él y yo personales van a afectar ese espacio que compartimos con ella“, explicó.

Te puede interesar:

· Adamari López compartió una sesión de fotos de Halloween y le dicen: “No celebro ocultismo”

· Adamari López estaría melancólica tras el presunto compromiso entre Toni Costa y Evelyn Beltrán

· Adamari López sigue grabando Reels desde Turquía y le dicen: “Esta mujer ya es mayor para eso”