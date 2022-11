Hicieron el trabajo: Argentina se metió en los octavos de final de Qatar 2022 venciendo a Polonia [Video]

La selección de Argentina se repuso a la derrota sufrida ante Arabia Saudita en el primer encuentro de Qatar 2022 y con una sólida victoria ante Polonia 2-0 lograron no solo clasificar a los octavos de final sino además quedarse con la primera posición del Grupo C.

Los goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez en el estadio 974 sirvieron para darle el liderato a Argentina y evitar así el cruce con Francia, en caso que clasificara en la segunda posición.

Para Argentina era vital la búsqueda de la victoria ante Polonia porque representaba pasar a los octavos de final en la primera posición para no encontrarse con Francia.

Por esa razón Lionel Scaloni, DT de la Albiceleste, mandó desde el arranque un planteamiento más ofensivo con jugadores como Julián Álvarez o Enzo Fernández.

Aunque desde los primeros minutos Argentina fue con todo hacia el arco de Polonia con buen manejo de pelota y creando ocasiones constantes, se encontraron con un muro deportivo: Wojciech Szczesny.

El guardameta de Polonia se alzó cómo la máxima figura del partido en el primer tiempo al detener remates de Álvarez, Di María y Messi.

El pasaje de Szczesny cómo lo más importante del partido tomó otro nivel cuando una falta de él sobre Messi fue sentenciado cómo pena máxima; esto no tumbó al guardameta que pasó a detener el remate desde los 11 pasos del 10 de Argentina.

MESSI'S PENALTY IS SAVED BY SZCZESNY 😱 pic.twitter.com/nfEN63uaqv — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 30, 2022

El potente remate de Messi hacia su derecha fue repelido por Szczesny que envío la pelota al córner para mantener el 0-0 en el primer tiempo.

Para la reanudación del complemento Argentina pegó con fuerza finalmente segundos después que empezó a mover el balón. Una internada de Nahuel Molina por derecha terminó con un centro que remató mordido Alexis Mac Allister al fondo de las redes para el 1-0 al 47′.

THERE IT IS 🔥



ARGENTINA TAKES THE LEAD pic.twitter.com/8uDkGnC5Tt — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 30, 2022

Desde entonces, Argentina mantuvo la posesión del balón y además creó otras ocasiones de peligro como otro disparo de Mac Allister que fue atajada por el portero polaco al 61′.

Y la presión que impusieron los sudamericanos tuvo sus frutos en una combinación de los excompañeros en River Plate: Enzo Fernández y Julián Álvarez.

El número 24 de Argentina, que había anotado ante México, filtró un pase para el delantero del Manchester City que definió con tiro colocado a la izquierda de Szczesny al 67′ para poner el 2-0. TWO FOR ARGENTINA 🇦🇷



Things are getting WILD in Group C 🤯 pic.twitter.com/987rv6nP8K— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 30, 2022

El mismo Álvarez pudo conseguir el 3-0 cinco minutos después tras asistencia de Messi pero su remate fue al lateral de la red.

Con la victoria, Argentina consigue quedarse con el primer lugar del grupo C de Qatar 2022 y así evitar a la selección de Francia, líder del grupo D.

