Niurka Marcos aseguró que quedó con ganas de golpear a Juan Vidal

‘La Casa de los Famosos‘ durante su segunda temporada estuvo llena de polémicas, peleas y hasta amores y como bien recuerdan la vedette, Niurka Marcos fue flechada con el actor Juan Vidal, romance que muchos llegaron a pensar que tras la eliminación de ella no seguirían juntos. Sin embargo, todo continuó entre ellos, pero, no por mucho tiempo.

A inicios del mes de noviembre Marcos llegó a compartir un video donde revela lo que muchos consideran como un problema cuando se habla del narcisismo, así lo dejó saber en medio del audiovisual que dejó a sus seguidores perplejos.

Desde aquel entonces, ambos comenzaron a publicar contenido en sus distintas redes sociales que, estarían vinculadas a algunas indirectas sobre lo que llegaron a vivir juntos. Sin embargo, la cubana posteriormente decidió dar algunas entrevistas y, en una de ellas explicó que seguía “enamorada” de él, así lo dejó saber Imperiobbnius.

Hasta el momento, la ruptura amorosa sigue dando de qué hablar, debido a que la ex del dominicano explicó que recientemente dio a conocer que le habría gustado golpearlo, pero, lamentablemente no lo pudo lograr tras una serie de situaciones que se presentaron en su camino.

A su vez, volvió a explicar que bajó ninguna circunstancia lloró por él, así como se había dado a conocer hace unos días, mientras que de las lágrimas que llegó a soltar es por no haber podido darle un merecido por lo que vivieron durante su relación amorosa.

“Él sabe que no se me puede poner delante porque le rompo su je$%. Yo no guardo ningún rencor, pero no me gusta quedarme con ningún pendiente y ahí hay un pendiente, un pu#$ en la jet%. Me quedé con ganas, con eso es suficiente”, explicó.

La también actriz aprovechó para decir durante el encuentro que sostuvo con la prensa que, ya no desea seguir hablando de Vidal, pues considera que ya dijo todo lo que debía sobre ese tema.

“No voy a hacerles a ustedes ninguna grosería, estoy contestando porque ustedes tienen todo mi respeto, pero ya no vamos a hablar más de Juan Vidal, yo conté mi historia como yo lo dije; ahora vamos a hablar bien del que sigue y después hablaremos mal del que sigue”, explicó ante el lente de Eden Dorantes.

Te puede interesar:

· Niurka Marcos asegura estar “bendita” tras cumplir 55 años y sus fanáticos la felicitan

· Niurka Marcos a sus 54 años posa desde su cama y sin brasier para presumir sus pechos

· Niurka Marcos luego de arremeter en contra de Cynthia Klitbo le agradece las advertencias sobre Juan Vidal