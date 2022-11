Niurka Marcos luego de arremeter en contra de Cynthia Klitbo le agradece las advertencias sobre Juan Vidal

La vedette Niurka Marcos y Juan Vidal siguen acaparando los titulares de la prensa nacional e internacional, hecho que se registra luego de haber informado que la relación amorosa entre ellos había llegado a su fin luego de unos pocos meses.

La cubana durante el tiempo que llegó a estar con el actor dominicano manifestó que se sentía muy bien a su lado. Por ello, en diversas oportunidades arremetió en contra de Cynthia Klitbo, quien fue la anterior pareja sentimental de Vidal.

Sin embargo, luego de haberse dado cuenta que algunas de las cosas que decían eran ciertas, tomó la determinación de recapacitar y, así reconocer que la villana de telenovelas tuvo la razón en varias ocasiones.

“Gracias porque me siento prevenida por otra mujer, me callo. Obvio se lo agradezco, la respeto, no tocó el tema públicamente, pero gracias por avisarme y que yo pueda estar prevenida. Yo a Cynthia le hubiera dicho: ‘ amiga, déjame vivir la experiencia porque estoy enamorada, gracias por avisarme, wey, qué buena onda, pero que tal si él me eligió a mí para cambiar”, mencionó en una entrevista concedida a Imperiobbnius.

Marcos llegó a realizar fuertes declaraciones en contra de Klitbo, pues mencionó que: “Cynthia cayó en un problema de alérgica a los hombres. Es decir, cuando tienes tantos problemas con todos los hombres, lo mejor que puedes hacer es ya no tener más ninguno porque eres alérgica”, dijo a la prensa en aquel entonces.

Brenda Zambrano, exconcursante de ‘LCDLF2’ habla de la ruptura

Brenda Zambrano y Niurka Marcos fueron dos de las participantes de ‘La Casa de los Famosos 2’ durante su segunda temporada. Sin embargo, llegaron a existir ciertas diferencias que no permitieron una amistad entre ellas.

“¡¡Verdad que súper horrible que se burlen de tus sentimientos, de lo que uno sufre!! Yo me sentí horrible cuando pusieron en duda y agarraron de burla lo que conté en la casa, en fin, cada loco con sus cosas”, escribió en una cuenta de Instagram.

El comentario de Zambrano se habría registrado luego que se viralizara un video donde sale la cubana en medio del llanto hablando de lo que fue su relación sentimental con Juan, al tiempo que agregó que todavía se sentía “enamorada” de él, pese a lo sucedido entre ellos.

