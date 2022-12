Aleska Génesis posa como una Barbie y dice que puede ser lo que quiera

Aleska Génesis sabe encender sus redes sociales y en esta oportunidad la modelo venezolana se metió en la piel de una tradicional muñeca Barbie y posó luciendo un sostén y un short bastante corto en tonos azules brillantes y unos patines de los mismos colores y de cuatro ruedas.

La modelo acompañó esto con el siguiente texto: “Tu puedes ser lo que quieras ser” y también hizo referencia a la Barbie.

Con esta publicación Aleska Génesis consiguió más de 128,000 me gustas en su cuenta de Instagram, red social e en donde ella tiene más de 4 millones de seguidores.

La modelo venezolana recientemente ha estado envuelta en varias polémicas. Una de ellas fue cuando se filtró un video en el que supuestamente le hace ‘brujería’ a Nicky Jam, si ex novio, para que regrese con ella y no sea capaz de estar con ninguna otra mujer.

Esta polémica generó cientos y cientos de comentarios en las redes sociales. Muchos de los fanáticos le dejaron palabras negativas a la modelo:

“Necesitas un psicólogo y no una bruja”, “Cuando sientas que tienes un mal día, piensa en Aleska Génesis y te sentirás mejor!”, “Yo me estaría muriendo de vergüenza”, “Ella publicando como si no le importara lo que está pasando. Chica, quiérete. Valórate. Anda con un especialista. Te ayudará”, “Y todavía te quedan ganas de subir fotos? Nooo mami yo anduviera ahogada de pena” y “Ya no te veo con los mismos ojos, te tengo” son algunos de esos mensajes que le dejaron a la venezolana.

Tras esta polémica Aleska Génesis publicó un video en el que que anuncia que lanzará un perfume al mercado.

“¿Esa era toda la tramoya? Ahorita nadie le compra el perfume, no vaya a ser que tenga una vai.. rara”, “¿Qué esto vale? ¿Tanto chisme para un perfume? Ahora te toca hacer brujería para que ese perfume se venda”, “Me da miedo reírme y que luego me haga brujería a mi también”, le dijeron por su perfume.

