Beneficiarios del Seguro Social ya pueden ver por internet cantidad de aumento en sus cheques con base en COLA

Desde este mes que recién comienza los beneficiarios de los programas del Seguro Social podrán auscultar por internet la cantidad de dinero que recibirán en sus cheques mensuales en virtud del nuevo aumento con base en el Ajuste por costo de vida (COLA).

El incremento de 8.7% de COLA anunciado el 13 de octubre se reflejará a partir de enero próximo. Sin embargo, desde diciembre, los recipientes de fondos de la Administración del Seguro Social (SSA) pueden verificar el monto y otros detalles del alza a través de su cuenta de my Social Security.

“Una cuenta segura y gratuita en my Social Security provee herramientas personalizadas para todos, ya sea que reciba beneficios o no. Usted puede usar su cuenta para solicitar un reemplazo de su tarjeta de Seguro Social, verificar el estatus de una aplicación, estimar los beneficios futuros, o manejar los beneficios que ya está recibiendo”, lee una descripción del servicio en https://www.ssa.gov/myaccount/.

Cabe señalar que el servicio está disponible para los usuarios que habilitaron la misma antes del 15 de noviembre.

En el caso contrario, la SSA le enviará una carta por correo postal con los detalles de su pago antes de que acabe diciembre.

La cantidad total que un beneficiario del Seguro Social recibirá en el 2023 como resultado del nuevo ajuste dependerá del grupo al que pertenezca.

Por ejemplo, en el caso de los jubilados, el incremento mensual promedio sería de $146 dólares a partir de enero, para una cifra anual promedio de $1,827.

Sin embargo, las viudas o viudos con dos niños recibirían, en promedio, $282 al mes para la cantidad de $3,520 al año.

El alza busca ayudar a los retirados a batallar contra los efectos de la inflación.

Para determinar el nuevo COLA, el Seguro Social se basa en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos (CPI-W) que calcula la Oficina de Estadísticas Laborables del Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

“El propósito del COLA es asegurar que no se reduzca el poder adquisitivo de los beneficios de Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) debido a la inflación. El COLA se basa en el aumento en el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos (CPI-W, por sus siglas en inglés), desde el tercer trimestre del último año que se determinó un COLA hasta el tercer trimestre del año en curso. Si no hay un aumento, no puede haber un COLA”, explica la oficina en su sitio web.

Te puede interesar:

Los beneficiarios del Seguro Social que tendrán que pagar impuestos por aumento en cheques con base en COLA de 8.7%