La ‘Batalla por Bakhmut’ es considerada la pelea más brutal de la guerra en Ucrania hasta el momento

La campaña por la ciudad ucraniana de Bakhmut se perfila como la batalla más brutal hasta ahora en la guerra en curso del país contra el ejército invasor ruso.

Las fotos de primera línea publicadas esta semana por el gobierno ucraniano revelaron soldados agazapados en un paisaje sombrío y carbonizado que recuerda a los campos de exterminio de la Primera Guerra Mundial, debido a los bombardeos rusos en la antigua ciudad de 70,000 habitantes.

A medida que se acerca el invierno a Europa del Este, las fuerzas ucranianas han establecido su hogar en trincheras fangosas excavadas en un terreno de árboles calvos y astillados.

Um video de la ciudad muestra una comunidad en ruinas, las calles llenas de lodo y escombros contra un fondo de edificios quemados y ventanas rotas.

Y en las mismas trincheras, los soldados permanecen en condiciones miserables y hacinadas, con fotos del Ministerio de Defensa de Ucrania que muestran a los soldados de infantería avanzando a través de pulgadas de agua en condiciones climáticas cada vez más hostiles.

La batalla por Bakhmut sigue siendo un juego de metros, si no pulgadas, con ambos lados incapaces de moverse contra el riesgo de una muerte casi segura por la falta de cobertura.

Varios residentes que se han quedado han muerto en los últimos días, mientras que más de una docena han resultado heridos. Ambos bandos han sufrido cientos de bajas entre la guerra abierta de trincheras y el intenso combate urbano que ha llegado a definir la batalla de meses.

Las fuerzas rusas han comenzado a lograr algunos avances en las últimas semanas luego de meses de ataques constantes en la línea del frente ucraniana en Bakhmut.

El ejército ruso ha seguido enviando refuerzos en un intento por tomar la ciudad después de una serie de derrotas militares en regiones disputadas como Kherson, que fue liberada por las fuerzas ucranianas a principios de este mes.

Bakhmut en sí tiene poco valor estratégico más allá de su función como centro de carreteras y ferrocarriles, según los informes noticiosos, y The Guardian postula en un informe reciente que rejuveneció los esfuerzos del Grupo Wagner, un grupo mercenario ruso que incluye criminales indultados y otros entre sus filas.

Ese informe decía que los combates recientes se debían “más al prestigio de Wagner en los círculos internos del Kremlin que a cualquier pensamiento militar conjunto”.

