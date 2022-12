Menor de 10 años disparó en la cara a su madre en Milwaukee porque no le compró casco de realidad virtual en Amazon

El menor de 10 años acusado de balear en la cara a su madre porque no le compró en Amazon un casco de realidad virtual realizó la orden al día siguiente.

Los fiscales del caso en Milwaukee indicaron que el niño enfrenta cargos como adulto de homicidio imprudente en primer grado y permanece bajo custodia en un centro de detención juvenil.

Debido a su corta edad, las autoridades no revelarán su identidad.

El reporte de Milwaukee Journal Sentinel señala que inicialmente el acusado le dijo a la Policía que obtuvo el arma de la habitación de su madre, el 21 de noviembre, a eso de las 7 a.m.

Según esa primera versión, procedió a moverse al sótano de la vivienda donde la progenitora hacía “laundry”.

El presunto asesino indicó que estaba girando el arma alrededor de su dedo cuando se disparó.

Sin embargo, al día siguiente, parientes contactaron a las autoridades para poner en entredicho la versión del niño, y este admitió a investigadores que intencionalmente apuntó el arma hacia su madre.

La tía del menor dijo que, cuando fue a recogerlo el día después del ataque, el chico agarró un set de llaves que contenía la de depósito del arma.

Cuando la mujer le preguntó sobre el incidente, el sobrino le confesó que apuntó a su madre con el arma. La víctima le habría expresado: “¿Por qué tienes eso? ¡Bájala!”, en referencia al arma.

El próximo día, el arrestado ingresó a la cuenta de Amazon de la mujer y ordenó un casco “Oculus Virtual Reality”. Además, el chico agredió a su primo de 7 años; no están claras las razones.

“Realmente, siento mucho lo ocurrido. Lamento haber matado a mi mamá“, le habría manifestado el sospechoso a la tía.

Cuando los oficiales entrevistaron nuevamente al menor, este declaró que apuntó con el arma a la madre y trató de disparar a una pared para asustarla cuando esta caminó delante suyo. El acusado además indicó que se apropió del objeto porque su madre lo levantó a las 6 a.m. en lugar de las 6:30 a.m. y porque no lo dejaba comprarse el producto en Amazon.

Tras comparecer a una primera audiencia el viernes en la Corte del Condado de Milwaukee, se le impuso una fianza de $50,000 dólares. El niño deberá comparecer a una segunda audiencia en el Centro de Justicia para Jóvenes y Familias el 7 de diciembre.

Te puede interesar:

Policías en Maryland sorprenden a menor de 15 años mientras dormía con rifle de asalto AR-15