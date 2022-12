Rodrygo sobre Neymar Jr.: “No sabemos lo que va a pasar con él”

Brasil comenzará la búsqueda de su sexta copa del mundo de ahora en adelante, después de haber cerrado la fase de grupos con una derrota ante Camerún. Sin embargo, no es un tema que genere cierta incertidumbre en el cuerpo técnico.

A partir de ahora, todos estarán centrados sobre el estado físico de Neymar Jr. quien sufrió un esguince en el primer encuentro ante Serbia. Ahora, tras haber estado en recuperación en los siguientes compromisos, se deberá esperar si estará disponible.

Por otra parte, toda la selección se muestra esperanzado de su regreso, pero el mismo Rodrygo Goes, no ha aclarado la situación de su compañero, e incluso no sabe que pasará con él de ahora en adelante en la competición.

“Está bien, está bien, mejorando cada día. Esperamos que llegue. Que está bien. Todavía no sabemos qué va a pasar. Está mejorando”, comentó Rodrygo.

Más allá de la ausencia del diez de la selección y uno de los referentes de su ataque, Rodrygo Goes ha dejado claro que el delantero ha sido uno de los mentores para él y que siempre escucha los consejos que le da.

“Sí, sí, me ha pasado mucha confianza, es un genio en esta posición. Jugar ahí siempre es difícil, hay muy pocos espacios, hay que estar muy rápido. Pero me gusta jugar ahí”, finalizó el jugador del Real Madrid.

Ahora, la misión será saber si Neymar Jr. estará listo para el duelo de octavos de final, el cual se disputará el próximo lunes ante Corea del Sur, selección que tuvo la gallardía de vencer a Portugal en la última fecha.

