Casemiro sobre Neymar Jr.: “No merece que se celebre su lesión por política”

Casemiro es una de las voces más importantes de la selección brasileña gracias a su estatus de estrella en el esquema de Tite. Más allá de su buen rendimiento en el engramado, también ha querido conversar con los medios para salir en defensa de su compañero Neymar Jr. quien se lesionó en el partido de estreno y esto le ha ocasionado recibir un sin fin de criticas.

El centrocampista se unió a Raphinha, Danilo y otros compañeros que se han unido para defender al diez de la pentacampeona. Asimismo, Casemiro ha querido resaltar que ni Neymar Jr., ni otro jugador del fútbol merecen respeto y que no se burlen de sus lesiones.

“Sinceramente, no lo he visto. Es una pena, pero son cosas de la vida, personas en el mundo que desean el mal de otro. Me da pena. Somos personas, lo importante es la educación. Cuando deseas algo malo para otra persona es grave. Neymar es una persona que ayuda mucho a otras, que tiene un corazón muy grande. Neymar no merece esto”, comentó Casemiro en rueda de prensa.

Casemiro salió a bancar a Neymar después de que varios brasileños lo criticaran por su lesión 🇧🇷😡



"Es horrible, me pone muy triste"

“Es un jugador excepcional, de los mejores del mundo. Tengo el privilegio de jugar con él aquí. No va a poder estar en el siguiente partido, desgraciadamente. Perder a un jugador así. Es difícil encontrar un jugador que juegue ahí, con su calidad”, prosiguió el brasileño.

Neymar Jr. se está recuperando de un esguince en uno de sus tobillos y por mala suerte, no podrá disputar los dos partidos restantes de la fase de grupo. Además, deberá cumplir al pie de la letra su recuperación para poder estar en un hipotético octavos de final.

“Depende de Tite el sustituto. Paquetá en los dos o tres últimos años es uno de los jugadores que más ha jugado aquí y es muy importante para nosotros, sin duda. Es un privilegio tenerle con nosotros”, finalizó Casemiro.

Por último, todo dependerá de como avanza Neymar Jr. con respecto a su rehabilitación, pero lo que es seguro, es que tanto el jugador como Tite, van a querer tener de regreso al extremo en la fase más importante del certamen.

