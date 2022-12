Sin temor a los cambios Geraldine Bazán estrena espectacular look

Geraldine Bazán ha demostrado que puede reinventarse sin importar el contexto o los retos a los que se esté enfrentando, por ello, a pocas semanas de que concluya 2022, la mexicana decidió hacer un cambio de estilo de su cabello como un previo al 2023.

En una publicación en su perfil de Instagram la ex pareja de Gabriel Soto compartió su transformación. En las imágenes se puede ver que cortó un poco su cabello, así como también lo cambió por un tono más claro.

“Nuevo cabello. ¿Qué opinan?”, escribió, dejando en claro que la transformación es “¡¡¡Un refresh!!!”. La participante de ‘Corona de lágrimas’ mostró una serie de imágenes de su transformación.

Las reacciones de las seguidoras no se hicieron esperar, ya que a los pocos minutos de que publicó las imágenes, éstas se llenaron de muchos mensajes que aprobaron el cambio. “Tu look está súper mega precioso. Me encantó”, dijo un usuario.

Los comentarios fueron tan positivos que hubo quienes reiteraron que la también modelo luce mejor que nunca con esta apuesta en la cual se le ve el cabello un poco rizado, algo que contrasta con su look promedio, el cual es de cabello lacio.

“Wow, wow, wow, wow hechizas con tu hermosura y belleza natural. Eres infinitamente una deslumbrante dama preciosa de ensueño, que al mirarte caigo rendido a tus pies ante tu gran belleza y hermosura. Que tengas una hermosa tarde, tan hermosa como tú”

“Tú siempre luces hermosa”; “¡Precioso, te queda así”; “Hermosa”, “Preciosa”; “Siempre linda Geraldine”; “Tan bonita como siempre”; “Wow luce usted guapísima” y “Eres súper bella”, agregaron.

Por otra parte, uno de los comentarios destacó por describir a Geraldine Bazán como un ser humano sensacional, por lo que los halagos sólo se enfocaron a destacar su belleza, sino también, por los buenos deseos y bendiciones.

Por ello, uno de sus seguidores no dudó en comentar: “Todas las cosas que vienen de ti siempre han sido y son los más impresionantes y sensacionales del mundo mundial y siempre me encantarán, siempre los disfrutaré un montón con cariño y siempre los amaré con todo mi amor que Dios reparta abundantemente un montón todas las cosas más bien y bonitas del mundo en todo siempre”.

