Geraldine Bazán, pese a la traición que vivió, cree en el amor y espera encontrar a su compañero de vida

Geraldine Bazán anuncia en compañía de Fabiola Campomanes el monólogo “Nosotras lo Hacemos Mejor”, en el que alternarán funciones junto con Dalilah Polanco, y donde se muestran varias etapas de la mujer y su forma de afrontar los retos de la vida, por lo que la actriz comparte que educa a sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda con el ejemplo.

“Yo amo mi trabajo, lo disfruto muchísimo y mis hijas lo ven”.

La actriz profundizó en este pensamiento agregando: “Ven cómo voy a trabajar contenta, cómo estudio. De hecho, en este personaje saben lo nerviosa que estoy y me ven estudiando todo el tiempo y Miranda se sabe los primeros textos ya. Quieren venir a verla y les digo que todavía estoy pensando si van a poder venir a verla, porque es una obra muy divertida pero hay una que otra cosa jocosa también“.

“Pero para mí es bien importante predicar con el ejemplo y que vean en mí a una mujer que es autosuficiente, que es valiente, que ama lo que hace, que tiene errores también, para que ellas aprendan y forjen su propio camino”.

La mexicana evita hablar de la relación que mantuvo con Alejandro Nones y del pretendiente con el que está saliendo, a pesar de que aceptó haber tenido una “ondita” con su compañero de “Corona de Lágrimas” y estar saliendo con alguien en una reciente entrevista con Adela Micha.

“Les pido que me entiendan que en mi vida han pasado tantas cosas públicas, que trato de atesorar y cuidar mucho más ese aspecto (personal)“.

“Yo sé que poco a poco lo van respetando un poco más y yo se los pido con todo el amor, cariño y respeto del mundo, que trato de no hacerlo. De repente sí uno es humano y se le salen cosas y bueno, pasa, pero no me gusta como ahondar en ese tema porque no es necesario”.

Geraldine sí comparte, a cambio, cuáles son las características que espera ver en un hombre para volver a entregar su corazón.

“Una persona que yo admire, una persona que sea un compañero, definitivamente, pues soy una mujer que ya tiene hijas, independiente, ya me casé, ya me divorcié”.

“Yo lo que quiero es un hombre al lado, que sea mi compañero, con el cual crecer, que nos tomemos de la mano y hagamos proyectos juntos de vida”.

