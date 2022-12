Aleska Génesis posa de espalda y deja ver su retaguardia en una playa paradisiaca

La modelo Aleska Génesis a inicios del mes de noviembre se vio envuelta en una polémica luego que se filtrara un video donde presuntamente le habría estado haciendo “brujería” a su ex, Nicky Jam. Desde ese momento otros detalles se han ido filtrando, pero, para ello no ha sido un impedimento para seguir adelante.

A su vez, en su perfil de Instagram compartió varias fotos donde luce bastante sensual y con un traje de baño de dos partes que dejan poco a la imaginación de sus seguidores. Además, posó de espalda para mostrar su retaguardia y así, dejó saber que hay un código de promoción para aquellas mujeres que deseen comprarse un look playero.

“Hola mis amores les tengo un regalo de Navidad. Si usas el código “ALESKAGENESIS” obtendrás un 20% de descuento en todos los trajes de baños de @seseorg. Cuál es tu favorita?”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

A su vez, los comentarios sobre la publicación no se hicieron esperar y es que casi mil personas se tomaron algunos segundos para dar a conocer su opinión por las ocho imágenes que ella decidió compartir el fin de semana.

Cientos de usuarios destacaron que es una mujer “bella”, así como otros mencionaron que deberán hacer dieta para tener ese cuerpo y poder usar ese tipo de traje de baño como el que ella luce en las imágenes. Sin embargo, otro consultó que si para el perfume que ella estaba promocionando había algún tipo de promoción.

“Le echaron tierra y le nacieron flores”, “Ganando como siempre”, “¡Qué bella te veo y te siento! Vamos por más”, “Tú no bebes coca-cola, verdad? Ay Dios, qué cuerpa”, “La más bella”, “Tú eres otra cosa“, “Necesito ese cuerpo primero para poder usar ese traje de baño”, “Y descuento en el perfume?”, “Chama, te pasas, con razón tienes a unos cuantos atormentados”, “Y las envidiosas agrandando la foto para ver si encuentran una estría, una mancha, una cosa”, “Chama, ya me gasté los cobres del perfume”, ” Chama, espectacular en todas”, “Una reina si me lo preguntan”, “Espectacular como siempre”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

Como suele ser costumbre las impresiones sobre lo que comparte alguien en sus redes sociales, generalmente causan algún tipo de división y, es que debido a la polémica en la que se vio sumergida hace un mes, los internautas no lo dejaron pasar. Por ello, dijeron: “Qué lastima que sea una mujer tan bella y tan friky”.

Te puede interesar:

· Laura Bozzo invitó a Aleska Génesis al “psiquiatra” y la audiencia asegura que ella también “tiene que ir”

· Nicky Jam asegura que “Dios es todo” tras los videos de su exnovia, Aleska Génesis, haciéndole “brujería”

· Aleska Génesis le habría orinado la comida a Nicky Jam para mantenerlo cerca con “brujería”