Laura Bozzo invitó a Aleska Génesis al “psiquiatra” y la audiencia asegura que ella también “tiene que ir”

La modelo Aleska Génesis desde el pasado domingo se ha visto envuelta en una nueva polémica, debido a que filtraron algunos videos donde presuntamente le estaría haciendo brujería a su exnovio, Nicky Jam. Sin embargo, fue hasta el lunes cuando se viralizaron y las críticas tomaron mayor fuerza.

La presentadora Laura Bozzo durante la sección que tiene en el programa ‘La Mesa Caliente‘ emitió su opinión sobre lo que le parecía acerca de lo sucedido con la expareja del intérprete del género urbano y, es que destacó que la venezolana aparentemente necesitaría buscar ayuda profesional.

“Un asco. Ella en lugar de ir a una bruja, debería ir a un psiquiatra porque tiene problemas mentales. Una persona que no tiene autoestima, que no se ama, que necesita de un brujo para retener a un hombre, bueno, primero, no se quiere tampoco así misma para nada. A un hombre se le retiene por como es uno, no dándole orina, ahhh, qué asco”, manifestó en el programa.

Audiencia de ‘La Mesa Caliente’ reacciona

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar en la publicación, debido a que muchos manifestaron su desacuerdo ante lo dicho por la peruana y, es que varios de los internautas dijeron que Aleska Génesis no sería la única que tendría que ir al psiquiatra, pues le expresaron que ella también debe hacerlo.

“También llévenla a ella”, “Tú también tienes que ir a un psiquiatra“, “Quien lo dice, ella es la primera que tiene que ir al psiquiatra”, “Habla de autoestima la que la tiene por el piso”, “Y lo dice ella. En Perú sacaron como le hacía brujería a su ex, no sé a quién le hace gracia actuaciones o el papel en que se ha metido”, “Y lo dice una señora que le pagaba a un hombre más joven por estar con ella”, “Y ni siquiera con eso lo pudo retener“, “Tú también tienes que ir Laura“, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

