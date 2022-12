Ashton Kutcher revela cómo Mila Kunis lo ayudó por una crisis de salud que casi lo deja sin vida

En los últimos años, Ashton Kutcher no la ha pasado bien por problemas de salud, en reiteradas ocasiones ha dicho que ha podido salir adelante por el apoyo que le ha tenido su esposa Mila Kunis

En 2019 Kunis fue esencial para que el ex estrella de películas de adolescentes esté vivo. Según Ashton su médico dijo que su esposa fue clave para su recuperación.

En agosto, el actor dio a conocer sus problemas de salud durante un episodio de ‘Running Wild with Bear Grylls: The Challenge’ de National Geographic, padecía una rara forma de vasculitis, una enfermedad autoinmune.

De acuerdo con los médicos este tipo de enfermedades se dan cuando el sistema inmune del cuerpo ataca por error sus propios vasos sanguíneos, causando inflamación y estrechamiento de los vasos.

El papel que ha jugado Kunis en su recuperación, así como los momentos de adversidad que ha vivido por esta enfermedad fueron compartidos por el intérprete, de 44 años, en un episodio de ‘The Checkup with Dr. David Agus’ en Paramount Plus.

Three years ago, Ashton Kutcher woke up and suddenly couldn't see or hear clearly. Now, in a new @paramountplus series, he's opening up about his vasculitis scare with his doctor @DavidAgus: "[It] knocked out my hearing, which threw off my equilibrium… and I couldn't walk." pic.twitter.com/WgjBjwHDDw