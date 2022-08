Ashton Kutcher reveló que durante algún tiempo se quedó ciego, sordo e imposibilitado para caminar

El actor Christopher Ashton Kutcher saltó a la fama a partir de su participación en “That ‘70s Show”, programa en el cual participó durante siete temporadas a partir de 1998.

De ahí en adelante comenzó a ser tomado en cuenta para tomar parte en varias películas que a la postre le permitieron consolidar su carrera.

Sin embargo, muchos de sus fans ignoran que recientemente llegó a ser víctima de un extraño trastorno autoinmune que durante un tiempo le impidió ver, oír y caminar.

Durante su participación en la producción de “Running Wild with Bear Grylls: The Challenge”, Kutcher reveló un complicado momento relacionado con su estado de salud.

“Alrededor de dos años atrás tuve una extraña y súper rara forma de vasculitis que me dejó sin visión, destruyó mi audición, todo mi equilibrio”, indicó.

Por la primera vez, el actor de 44 años describió a detalle la impotencia que le significó enfrentarse a una enfermedad que estuvo cerca de matarlo.

“No aprecias las cosas que tienes hasta que las pierdes. No sabía si iba a poder volver a ver, si iba a poder volver a escuchar. No sabía si podría caminar de nuevo. Me siento afortunado de estar vivo”, subrayó.

Rara enfermedad

Después de varios estudios médicos, Ashton Kutcher fue diagnosticado con vasculitis, una enfermedad autoinmune que causa inflamación en los vasos sanguíneos y ello limita la circulación de la sangre.

Lo grave de esta anomalía es que si no es detectada a tiempo puede llegar a afectar a más de un órgano vital.

En este sentido, el actor originario de Iowa reconoce que la experiencia de ver que su vida corría peligro le cambió su visión y ahora pretende aprovechar más lo momentos junto a sus seres queridos.

“En el momento en que comienzas a ver que los obstáculos de la vida fueron hechos especialmente para ti, para enseñarte lo que necesitas, entonces la vida comienza a volverse divertida. Empiezas a navegar por encima de tus problemas en vez de vivir debajo de ellos”, expresó.

