El ladrón de los perros de Lady Gaga irá 21 años a prisión

En febrero de 2021 la cantante Lady Gaga pasó un momento complicado, ya que tres hombres robaron a sus perros, el tema de inmediato cobró relevancia mediática, en especial, porque uno de los delincuentes disparó a Ryan Fischer, quien era el encargado de pasear a los canes de la estrella de pop.

James Howard Jackson fue sentenciado a 21 años de prisión, luego de que no pudo encontrar un argumento para que se le retirara el cargo de intento de homicidio. El ataque a Fischer se dio en una calle de Hollywood, donde fueron robadas las mascotas de la también actriz.

De acuerdo con el cuidador de los perros, la agresión le provocó un colapso pulmonar. TMZ informó que Jackson, de 20 años, desistió de contestar la acusación luego de que los fiscales aceptaron descartar cargos adicionales por robo y asalto, entre otros.

“El acuerdo sostiene que Jackson es responsable por perpetrar un acto violento a sangre fría y le da justicia a nuestra víctima”, dijo un comunicado de la oficina del fiscal del distrito. Los otros dos atacantes están en la cárcel por su participación en el crimen.

