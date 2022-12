Luis Enrique sobre su futuro: “La semana que viene hablaré con Luis Rubiales”

España no pudo avanzar a los cuartos de final del Mundial de Qatar, después de caer ante Marruecos por la vía de los penales y así despedirse una vez más de este certamen en esta misma instancia. Algo que ha ocasionado una verdadera decepción en sus fanáticos.

Además de eso, existen algunos integrantes de la selección que pudieran estar despidiéndose de su etapa en la “Roja” algo que es muy normal para poder darle entrada a un nuevo proyecto y a una nueva generación.

En el caso de Luis Enrique, existe aún la disyuntiva de saber si es el indicado de continuar al mando de la selección y de poder encaminar a un núcleo joven de futbolistas que de alguna u otra forma, tienen una gran proyección.

“No te lo puedo decir porque ya me lo han preguntado, no lo sé. No es el momento de hablar de mi futuro. No tiene interés. Estoy muy a gusto en la Federación y por si por mí fuera, por el cariño que he recibido, seguiría toda la vida. Pero tengo que tomar la mejor decisión para mí y para la selección”, comentó Luis Enrique en rueda de prensa.

No ha podido ser, lo hemos intentado pero no ha sido suficiente. Sentimos no haberos dado una alegría… así es el fútbol y la vida…a levantarse. pic.twitter.com/QXpl2ZlPu8 — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) December 6, 2022

“Lamentablemente hemos dado nuestro 100% y felicitamos al equipo que gana, lo siento por la afición porque me han transmitido el apoyo y lo siento. Este no es el momento justo, tengo más salidas que el metro. Tengo más ganas de llegar a mi casa y supongo que a partir de la próxima semana hablaremos de lo que pueda importar del futuro”, prosiguió el entrenador.

Luis Enrique disputó ha liderado a España en tres competiciones internacionales hasta ahora. En primera instancia la Copa de Naciones, luego la Eurocopa y ahora el Mundial de Qatar. En cada una de ellas, terminó segunda en la Copa de Naciones y en la Eurocopa cayó en la semifinal.

De esta manera, solamente se deberá esperar que transcurre en la reunión que tendrá Luis Enrique con la Federación Española de Fútbol, ya que en el 2023 se llevará a cabo el clasificatorio para un nuevo certamen internacional.

