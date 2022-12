Preparado para todo: Luis Enrique le pidió a sus jugadores patear unos 1,000 penaltis

La selección de España se alista con todo para enfrentar este martes el duelo por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 ante el combinado de Marruecos.

El técnico Luis Enrique sabe que en este duelo puede ocurrir de todo y por eso ha pensado en preparar a sus jugadores para cada escenario posible.

Por esa razón le pidió a sus dirigidos, desde antes de iniciar la concentración de la Copa del Mundo, que patearan más de 1,000 penaltis en sus clubes con la intención de que mejoraran sus técnicas.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Puse deberes a los jugadores: tenían que tirar 1.000 penaltis antes del Mundial".



➡️ "Los penaltis no son una lotería, son fruto del entrenamiento, de saber aguantar la presión, la calidad del jugador y su dinámica de golpeo".#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/qfroOq6AqC — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 5, 2022

“Hace más de un año en algunas concentraciones les dije a los jugadores ‘señores tienen que llegar cada uno al Mundial mínimo con 1,000 penaltis tirados en sus equipos’, si esperamos a esta concentración para pensar en penaltis no te da tiempo“, comentó Luis Enrique en rueda de prensa.

“Me imagino que la mayoría lo habrá hecho, porque seguramente habrá una eliminatoria en la que los juguemos“, agregó.

El técnico también dijo que después de los entrenamientos diarios en la concentración también se practican los disparos desde los 111 pasos, pues considera que ya no son una lotería, y que no tiene nada que ver la suerte en el cobro de los tiros.

“Para mi no es una lotería, es un momento de máxima tensión donde tienes que demostrar tus cualidades, y lanzar el penalti de una manera determinada, y si lo has entrenado seguramente la dinámica del golpeo la vas a tener mejor. Es evidente que no se puede entrenar la tensión del momento, pero creo que es manejable y en ese momento es algo que dice mucho de cada jugador”, sentenció.

