Muere Bob McGrath, miembro del elenco original de “Sesame Street”

Bob McGrath, estrella del programa de televisión “Sesame Street”, murió en paz en su casa, anunció su familia este fin de semana. Tenía 90.

“La familia McGrath tiene noticias tristes para compartir. Nuestro padre Bob McGrath, falleció hoy. Murió en paz en su casa, rodeado de su familia”, compartieron en un primer comunicado vía Facebook.

Poco después, su hija Cathlin confirmó a Fox News Digital que McGrath falleció “en su casa en Nueva Jersey en la mañana del 4 de diciembre por complicaciones de un derrame cerebral”.

McGrath será mejor recordado como un miembro recurrente del elenco de la amada serie infantil después de haber hecho su primera aparición cuando el programa se emitió por primera vez en 1969 y continuó trabajando en 47 temporadas adicionales.

Su episodio final se emitió en 2017, pero luego repitió su papel de Bob para un especial del 50 aniversario.

Era conocido por muchas canciones, incluidas “Sing, Sing a Song”, “Believe in Yourself” y “The People in Your Neighborhood”.

Por otra parte, Sesame Workshop rindió homenaje a las casi cinco décadas de Bob McGrath en el programa a través de Twitter.

“Bob, miembro fundador del elenco, encarnó las melodías de ‘Sesame Street’ como nadie más, y sus actuaciones trajeron alegría y asombro a generaciones de niños de todo el mundo. Estaremos eternamente agradecidos por sus muchos años de apasionadas contribuciones creativas a ‘Sesame Street’ y honrados de que haya compartido gran parte de su vida con nosotros”, expresaron.

Le sobreviven su esposa, Ann Logan Sperry, y sus cinco hijos.

Bob McGrath (1932 – 2022) 🙏🏻🕊

NEW YORK – FEBRUARY 22: *EXCLUSIVE* Bob McGrath of Sesame Street attends the 2010 AFTRA AMEE Awards at The Grand Ballroom at The Plaza Hotel on February 22, 2010 in New York City. (Photo by Larry Busacca/Getty Images for AFTRA)

Sigue leyendo: Muere Kirstie Alley, actriz de ‘Look Who’s Talking’, tras batalla contra el cáncer

– Muere a los 83 años Al Strobel, actor de ‘Twin Peaks’

– Robert Downey Jr. se inició en el mundo de las drogas desde los seis años