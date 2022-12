3 consejos para mantenerte saludable y en forma durante la Navidad

Para muchos, la Navidad es sinónimo de excesos, sobre todo en cuanto a comida y bebida se trata, ya que es la época del año en donde tenemos gran cantidad de reuniones con familiares, amigos y personas del trabajo.

A esto habría que sumarle para para este 2022, la Navidad tiene un significado muy especial, ya que podrán volver a organizar o asistir a esos grandes eventos, en donde los alimentos y el alcohol son abundantes.

Pero como todo, claro está que pasada la Navidad, esos “de más” nos terminan pasando factura con esos kilos de más que registramos en la báscula o con algunos problemitas de salud relacionados al sistema digestivo.

Si quieres evitar estos contratiempos, aquí te dejamos algunos consejos para cuidarte, lo más que puedas, en esta Navidad.

3 tips para mantener tu peso en Navidad

1) Sigue haciendo ejercicio. Es muy común que la gente deje de asistir al gimnasio en los últimos días de diciembre, algo que no debieras hacer pues se recomienda hacer, al menos, 30 minutos de ejercicio moderado durante 5 días a la semana.

2) Elige alimentos saludables. Las comidas o cenas navideñas no tienen por qué solo consistir en alimentos ricos en grasas y azúcares. Si eres organizador de una reunión, puedes empezar por ofrecer algo más sano, tanto tus invitados como tu organismo te lo agradecerán.

3) Come de forma sana y balanceada los días en los que no tienes fiesta. Si ya tienes este hábito, no debes echarlo por la borda solo porque es Navidad. Así que los días en los que no tengas reunión, compénsalos comiendo alimentos saludables y bajos en grasa. Prioriza frutas y verduras y opta por carnes magras y pescado.

