Ángela Aguilar realiza cambio de look y luce ahora una larga cabellera

A través de Instagram Ángela Aguilar le presentó a su público un leve cambio de look. Junto a la imagen en la que aparece con el cabello más largo la joven cantante escribió: “Un pequeño cambio…”. El resto del atuendo es bastante casual, pero no por eso deja de verse sexy: saco negro, top en el mismo color pero con encaje sobre el pecho; luego, jeans ajustados con un par de botas negras y altas casi a la rodilla.

Esta vez, aunque al parecer llevó diamantes, Ángela no quiso llenarse de joyas y se limitó a lucir un par de anillo. Llama nuestra atención el detalle de las joyas y el color negro que vuelve a ser distintivo, porque recientemente la hemos visto decantarse mucho por este tono.

Claro que la última vez que la vimos de negro, verdaderamente sus joyas se robaron la atención de la cámara, aunque su silueta, sin dudas, también robó suspiros a su paso. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

Para la ceremonia del Grammy Latino la vimos llegar de azul metálico, pero de nuevo, luciendo joyas espectaculares que no podemos decir fueron demasiadas, ya que en una entrega de premio musical muchas cosas suelen permitirse, a diferencia está de una gala como la del Óscar. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

Habrá que esperar y ver cómo le va Ángela Aguilar con este cambio de look, porque su cabello cortísimo siempre ha sido característico y un distintivo de su estilo y su música. Claro, el cabello largo de ahora entendemos que son extensiones o peluca, probablemente podría regresar al cabello corto, en cualquier momento, si es que así lo desea. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

