Ángela Aguilar realizó un cambio de look que muchos esperaban y sorprende con el cabello largo

La cantante Ángela Aguilar a sus 19 años es reconocida y apoyada por millones de fanáticos por el género musical que interpreta, al tiempo que recibe muchos elogios por su estilo, así como su belleza que sin duda se ha robado la mirada de cualquier lugar al que llegue.

A través de diversas redes sociales ella comparte contenido constantemente para poder mantener llenos de alegría y satisfacción a quienes siguen su música y, mediante algunas plataformas ha dejado ver lo pequeña que es su cintura, al tiempo que en una oportunidad bromeó con decir que se había sacado algunas costillas para verse así.

Sin embargo, en diversas publicaciones algunos internautas han expresado que desean verla con otro look, debido a que siempre se ha mostrado con su clásico cabello corto delante de todos. No obstante, este fin de semana se filtró una fotografía donde ella estaría utilizando extensiones en su melena.

A su vez, los comentarios en la mencionada publicación no se hicieron esperar y un usuario destacó lo siguiente: “Preciosa mujer, te adoro con toda mi alma, eres la máxima expresión del amor para mi linda flor. Eres mi novia consentida y el motivo más importante para querer vivir, me siento complacido con tu nuevo look, te amo mucho”.

Además, le quiso agradecer por sentirse tan de buen ánimo por verla a ella en una imagen, al tiempo que destacó que se siente un hombre enamorado al verla con el cabello más largo de lo habitual, dejando así a más de uno perplejo.

“Hermosa mujer, más preciosa que tú no hay en este plano, te amo doña mía. Eres mi alegría, mi felicidad. Preciosa usted me enamora con cada look, la amor con mi alma y mi corazón te adora, mi reina. Sabías que tú me haces sentir dichoso y feliz. Gracias por amarme como solo tú lo has hecho desde siempre”, añadió.

