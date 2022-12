Jacky Bracamontes sufre tremenda caída mientras grababa la campaña navideña de Telemundo

Hasta para caer hay que tener estilo y vaya que Jacky Bracamontes es una reina y le sobra el estilo. La conductora grababa un especial navideño para Telemundo, cuando en medio del baile probablemente al pisar el bajo de su vestido plateado, cayó de lado y quedó completamente “tirada” en el piso.

Siendo honestos la preocupación fue lo primero, las risas vinieron después, porque la misma Jacky se reía de sí misma. Bien dicen que una de las características más sexys de una mujer radica en la capacidad que tenga de reírse de sí misma en situaciones como esta.

Jimena Gallegos, conductora de La Casa de los Famosos con Héctor Sandarti corroboró lo que decimos en Instagram y es que al ver el video compartido por la actriz no pudo evitar calmar a todos aquellos que se mostraron preocupados por la caída de ésta así que en su breve mensaje contó: “Yo la vi en vivo y me espanté por que sonó duro la caída y luego silencio… y el silencio era por que @jackybrv no podía ni hablar de la risa 😂, ya que vimos que no se había roto nada sonaron las risas 😂”.

Lo bonito de esta experiencia está en la preocupación de los que la aman y de cómo junto a ella todos pueden reírse de algo, que gracias a Dios, no pasó a mayores y que ahora se puede contar como una divertida experiencia, de las que podrían ser típicas en el mundo de la televisión para estas fechas de Navidad.

Lee más de Jacky Bracamontes:

Hoy Día: Los candidatos que acompañarían a Adamari López

Jacky Bracamontes y su familia viajaron en una casa rodante

A la casa de Jacky Bracamontes ya llegó la magia de la Navidad