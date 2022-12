Demi Rose luce sus encantos con un vestido transparente que deja ver su ajustado body

Demi Rose es sin dudas una de las chicas codiciadas de Instagram debido a que le fascina elevar la temperatura de sus admiradores hasta su punto más alto. En esta oportunidad la modelo aprovechó para subir una serie de cuatro imágenes en las que, desde varios ángulos, aparece luciendo sus encantos con un vestido transparente que deja ver su ajustado body.

“Haciendo cosas de hadas 🧚🏼 ♀️”, escribió al pie de la publicación que en apenas unas pocas horas ha logrado conseguir 90,000 likes y más de 900 buenos comentarios donde halagan sus curvas.

La sexy británica se encuentra disfrutando unos días en Glastonbury, Inglaterra, donde también quiso deleitar la pupila de los millones de usuarios que tiene en la famosa red social a través de unas fotos donde posa para la lente de la cámara, usando un vestido blanco que permite apreciar sus piernones y parte de su prominente retaguardia.

Previamente, Demi Rose no tuvo reparo para modelar con los brazos levantados en cuatro instantáneas, enfundada con guantes, botas altas de cuero y un ajustado trikini negro, muy al estilo de una sexy dominatrix. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

