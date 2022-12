El 12 de diciembre se determinará si Pablo Lyle tendrá nuevo juicio

La resolución al caso del actor Pablo Lyle aún no llega a su fin, ya que en su audiencia del 8 de diciembre en el que, supuestamente, se daría a conocer la sentencia tras ser declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández.

A pesar de que se ha buscado finiquitar el tema, la sentencia fue pospuesta para el próximo lunes 12 de diciembre de 2022, ya que los abogados del actor están solicitando un nuevo juicio, por lo que han presionado al juez para que sea así.

Según información del programa ‘Ventaneando’, los abogados de Pablo están solicitando a las autoridades judiciales, un nuevo juicio, ya que argumentan que lo ocurrido fue producto de un acto de defensa propia.

La argumentación de la defensa del intérprete de ‘Mirreyes contra Godínez’ fue presentada ante la fiscalía, pero a pesar del esfuerzo, el recurso fue desestimado, ya que la fiscalía respaldó el fallo de la jueza, Marissa Tinkler.

La fiscalía y la defensa tuvieron un debate que llevó a la jueza a decidir que tenía que analizar los argumentos de ambas partes y será hasta el lunes que se lleve a cabo una nueva audiencia en la que se dará la resolución para saber si se otorgará la oportunidad de un nuevo juicio.

En tanto, el abogado de Pablo Lyle, Phillip Reizenstein, habló a la salida de los juzgados y mencionó que ellos, como su defensa, tienen claro que lo que sucedió fue un homicidio involuntario y no un asesinato en primer grado como se ha intentado calificar el caso.

Reizenstein informó que la corte tiene suficientes evidencias , por lo que “tenemos claro que es un homicidio involuntario”. El defensor aseguró que Pablo Lyle no es una persona violenta a pesar de que se crea lo contrario.

“Seremos prudentes no vamos a predecir nada más, estamos muy confiados, Pablo no es una mala persona, no es una persona violenta y ya veremos lo que el juez decide, ninguno de nosotros puede hacer una predicción al respecto”, indicó.

Cubrir los costos del proceso judicial del actor no ha sido sencillo, por ello, los familiares de él han realizado una colecta para tener los recursos necesarios para seguir adelante y defenderlo. La hermana de Pablo, Silvia Lyle, compartió un sitio web en el que piden donaciones para apoyarlo.

A poco más de un mes de estar activa, la página de solicitud de donaciones registró hasta este miércoles, la cantidad de $93,497 dólares, lo que significa que falta poco para que alcancen la meta de $100,000 dólares.

