Inconsolable: El llanto de Neymar tras la eliminación de Brasil del Mundial Qatar 2022

Lágrimas y dolor fue lo único que se vio de parte de Neymar Jr luego de que Brasil cayera desde los penales con la selección de Croacia en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

Neymar fue el responsable de romper el marcador en la prórroga. Llegaba el agregado de la primera parte (105+1′) y el “10” del París Saint Germain anotó el primer gol del partido.

Parecía que la victoria era parra Brasil, pero Croacia anotó el gol del empate y todo se fue a penales, instancia en la que cayó derrotada (4-2).

Culminado el partido, Neymar empezó a llorar desconsoladamente y las imagenes dieron la vuelta al mundo de manera inmediata.

Pero no todo fue negativo y un ameno momento surgió de la tristeza: el pequeño de Ivan Perišić se acercó a Neymar para darle la mano y consolarte, un momento épico que seguramente quedará en una de las imagenes más memorables del Mundial Qatar 2022.

⚽️ RESPETO

🤝 Luego de la eliminación de #Brasil y el llanto de #Neymar, el pequeño Leo, hijo de Iván Périsic fue a consolar al 10 de la canarinha.

✅ Esto sí es fútbol pic.twitter.com/2UoOe0yB2I— Oswaldo Ceballos (@oswaldonoticias) December 9, 2022

No cierra las puertas a un próximo Mundial

Minutos después del partido, Neymar respondió a las preguntas del medio ge, que le preguntó acerca de su futuro y si esta sería su última Copa del Mundo.

“Es demasiado pronto para decir eso. Todavía no tengo ideas claras, no puedo garantizar nada”, fue la respuesta de Ney, quien próximamente tendrá que definir si será parte del Mundial Canadá/Estados Unidos/México 2026, al que llegaría con 34 años. Todo ello, en caso de contar con el respaldo del seleccionador de turno. Neymar denies it’s already decided that it was his last World Cup: “It’s too early to say that. I’ve no clear ideas yet — I can’t guarantee anything”, Ney told @geglobo. 🚨🇧🇷 #Qatar2022 pic.twitter.com/UijUjnHF4P— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2022

