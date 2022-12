Luka Modric consuela a su amigo tras eliminar a Brasil: “Le he dicho a Rodrygo que esto le va a hacer más fuerte”

Luego de la inesperada eliminación de Brasil a manos de Croacia en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, el capitán croata Luka Modric se tomó el tiempo para consolar a su amigo y compañero en el Real Madrid, Rodrigo Goes, quien además falló el primer penalti de Brasil.

“Le puede pasar a cualquiera. A Rodrygo hay que felicitarlo, porque en este partido, por todo lo que significa, tener mentalidad para tirar un penalti, es para felicitarlo. Todos pueden fallar. Se lo he dicho y le he dado ánimos. Yo tenía pocos años más que él cuando fallé un penalti así. Y, bueno, no es fácil, pero todo esto le hará más fuerte, y conseguirá más experiencia y fuerza para seguir. Seguro que él se va a hacer más fuerte con esto, porque no pasa nada, todos fallan. Le he dado ánimos y fuerza. Una pena por él, pero me alegro por mi país”, dijo.

Por otro, se refirió al inesperado resultado de la eliminatoria y afirmó que su equipo ha demostrado que tienen lo suficiente para llegar más lejos de lo que muchos esperan.

“Estuvimos casi eliminados cuando nos metieron ese gol. Todos nos dieron por muertos, pero hemos mostrado una vez más que nunca nos rendimos y que nuestra fe es enorme. Al final, empatamos y en los penaltis teníamos confianza. Y cuando empiezas metiendo gol y uno de ellos falla, te da aún más confianza. Por eso, otra vez llegamos a los penaltis con la mentalidad fuerte”, declaró el centrocampista del Real Madrid.

“Nadie pensaba que podíamos llegar tan lejos, pero nosotros teníamos fe y confianza. Tenemos un equipo muy bueno. Seguro que ganando así, conseguimos todavía más alegría y confianza para lo que sigue”, agregó el capitán de Croacia.

Entretanto, se refirió a la actuación del portero Livakovic durante todo el encuentro: “Ha estado impresionante, pero no solo en los penaltis, durante todo el partido. Ha parado algunas ocasiones muy buenas y ha demostrado que es un gran portero. Me alegro por él, porque es un chico maravilloso. Hay que seguir, hay que descansar porque nos espera un partido muy duro en las semis”.

