120 minutos finales con Grant Wahl

DOHA, Qatar – Media Tribune Desk: Block 607 / Desk 407 / Seat C

Ése es el asiento en la tribuna de prensa del Estadio Lusail que tenía asignado Grant Wahl para cubrir el partido de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos.

Era el último asiento de esa fila. A su derecha había una estructura metálica que sirve de separación y que esconde el cableado necesario para las computadoras. A su izquierda estaba yo, en el asiento B.

A los periodistas que pedimos ticket para cubrir un partido dentro del estadio nos agrupan por países, según el medio para el que trabajamos. Anoche me tocó junto a Grant Wahl por primera vez en este mundial.

Grant llegó el último a la mesa, poco antes de que sonaran los himnos. Curiosamente, alguien estaba sentado en su sitio, supongo que otro periodista que necesitaba una mesa (cuando no hay sitio para todos, a veces te dan un asiento normal, donde no es nada cómodo trabajar y no hay conexión a Internet) que esperaba que aquel sitio estuviera libre. Grant le mostró su ticket y el hombre se movió saltando a la fila de debajo.

Grant Wahl es el periodista estadounidense de fútbol más conocido del país. Sin duda alguna. Yo había coincido con él varias veces en Nueva York y alguna vez habíamos charlado brevemente.

Al llegar a nuestra posición se saludó con el escritor de mi izquierda, se conocían desde hace años, eran cercanos [no doy su nombre porque así me lo ha pedido], y nos cruzamos un breve “Hola, cómo estás” mientras enchufaba su computadora en la regleta que estaba a mis pies. Traía una camiseta negra, sin ningún mensaje ni otros colores. Inmediatamente abrimos nuestras laptops, sacamos las gafas de ver de lejos de nuestros estuches -el mío, marrón; el suyo, negro- y nos pusimos a ver el partido que ya comenzaba.

Durante la primera parte Grant, los tres que compartíamos mesa cruzamos algunos comentarios. La genialidad de Messi en el primer gol de Argentina, los pocos holandeses que se veían en el estadio, que Mateu Lahoz era un buen árbitro…

Good lord, what a ball from Messi. Argentina leads. — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) December 9, 2022

Cuando las gradas comenzaron a cantar el “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, yo comenté el origen de la canción, hablándole en español a otro colega que estaba dos sitios a mi izquierda. El tema interesó al resto, así que pasamos todos a charlar en inglés sobre el fan que había escrito la letra, cómo el cantante de La Mosca Tsé-Tsé lo invitó a grabar con ellos y cómo se había convertido en la canción del Mundial.

Llegó el descanso y Grant se quedó en su asiento. No recuerdo que siquiera se levantara para estirarse un poco. Yo tampoco me moví del sitio, aunque sí me puse de pie un par de minutos.

Yo era el único de la fila con mascarilla. Era el primer día que me la ponía porque llevaba 48 horas con una congestión fuerte. Grant tosió múltiples veces durante el partido. Llegué a pensar, “todos aquí deberíamos venir con mascarilla”. Luego supe que llevaba unos días con bronquitis.

Durante la segunda parte comentamos que Van Gaal nunca salía del banquillo, mientras que Scaloni estaba todo el rato metido dentro del campo. Discrepamos en una tarjeta amarilla por una falta en el centro del campo. Nos preguntamos cómo es posible que Messi falle tantos penaltis justo antes de que metiera el 2-0.

Llegaron los goles de Wout Weghorst para Holanda, cuando todo parecía decidido y yo tenía la crónica casi terminada. Prórroga. A reescribir. Comentamos la paradoja de que Van Gaal había metido en el campo a un jugador con tarjeta amarilla -Weghorst, por protestar al final del primer tiempo desde el banquillo- y va y mete dos goles.

Just an incredible designed set-piece goal by the Netherlands. — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) December 9, 2022

La prórroga pasaba rápido. Todos estábamos enfrascados en nuestras computadoras. En esos momentos se habla poco, cada uno concentrado en su trabajo.

En la segunda parte de la prórroga el ruido en el estadio era tremendo, con la afición argentina apretando. Mi reloj tiene una función que avisa cuando se pasa de 90 decibelios. Lo vi, me hizo gracia y me puse a hacerle una foto.

Foto: Impremedia

Eran las 12:37 am, según indica la foto en mi iPhone. Exactamente en ese momento, cuando estaba haciendo la foto, escucho al compañero de mi izquierda: “Grant, Grant! What’s happening. Grant!”.

Me giré hacia mi derecha y vi a Grant Wahl sentado en su silla sufriendo un episodio, prácticamente inconsciente. Le comencé a llamar también, le di unas palmadas en la cara tratando de que reaccionara mientras gritábamos por un médico. Me coloqué tras él y le sujeté por debajo de los brazos, sin saber qué hacer, impotente.

Los primeros en llegar fueron otro periodista que parecía tener nociones de primeros auxilios y una enfermera. Ella trató de que reaccionara. Poco después nos pidió que lo tumbáramos en el suelo. Tuvimos que sacar las sillas porque no había espacio. Comenzaron a hacerle maniobras de reanimación cardiopulmonar. Llegaron más paramédicos. Le trataron con otros recursos.

Fue exactamente media hora. En ese tiempo terminó la prórroga y se lanzaron todos los penaltis. Los argentinos celebraban aún en el césped con su afición cuando, a la 1:07 am, se lo llevaron en una camilla, con oxígeno y un gotero.

Una de las enfermeras que lo atendió me dijo que se lo llevaban a un hospital y que esperaba que se pudiera recuperar porque tenía pulso. Lo comenté con los colegas que aún quedábamos allí.

Ayudé a otro compañero a recoger sus cosas. Una patilla de sus gafas estaba totalmente torcida, casi rota. La coloqué en su sitio y las guardé en el estuche negro. Cerré su computadora. Desconecté los cables. Me dejaba el adaptador en el enchufe. Volví a agacharme para cogerlo. Lo metimos todo en su bolsa. Foto: Impremedia

Después comencé a recoger mis cosas. Mi computadora cubierta de fundas de material de primeros auxilios. Bajamos en el ascensor. Comenté a algunos colegas que la enfermera era optimista.

Salimos del estadio por la puerta 2. Argentina estaba de fiesta.

