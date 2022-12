William Levy presume un cambio de look y los internautas aseguran que refleja “tristeza”

El actor William Levy a través de sus redes sociales quiso sorprender a sus seguidores, debido al contenido más reciente que compartió porque salió muy distinto a lo que todos estaban acostumbrados a ver de él, pues se trata de una foto con un cambio de look que dejó impresionado a muchos.

A su vez, la nueva imagen del cubano estuvo acompañado de un particular mensaje que sin duda llamó la atención de muchos al escribir: “New look… Creo que este me lo quedo“.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar y, como es costumbre estuvieron un poco divididos tras la más reciente transformación del actor, debido a que varios exclamaron que parecía que Levy tenía mucha “tristeza” y según no se sentía feliz por como se veía en este momento de su vida.

“Lo que más me llama la atención no es el cambio de look, sino la tristeza que reflejas William, ánimo“, “Estando guapo ya que lo es, el bigote me parece de personaje anticuado y de otra época”, “Para personaje de Camorra italiana”, “Avísale a tu cara que te gusta el look porque esos ojos tristes dicen otra cosa”, “Ay no, barba entera”, “Eres guapísimo pero el bigote noooo, con barba mucho mejor”, “Ay no, el bigote te hace ver mayor. La barbita de pocos días muchísimo mejor”, dijeron algunos de los internautas.

Sin embargo, otra parte de los usuarios de la aplicación de la camarita manifestaron su emoción por verlo así, al tiempo que varios de ellos señalaron que podría tratarse de un nuevo personaje que estaría a punto de interpretar para alguna telenovela.

“Has perdido una apuesta? Estás genial”, “Cuánto falta para Montecristo?“, “Qué hermosos ojos que tenés!! Tan redondos como el sol”, “A qué se debe este cambio?”, “Será que estás calentando motores para un nuevo personaje?”, “Yo diría un poquito más de barba estaría 10, igual es bonito”, “Te nos estás postulando para una versión de #Padrino”, “Si es por un nuevo proyecto tiene que ser un detective”, “Te pongas lo que te pongas”, “Es que a ti no hay nada que te quede mal”, “Un nuevo personaje estaría bueno con ese look”, escribieron en la publicación.

