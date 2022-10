Elizabeth Gutiérrez, ex de William Levy, conmovida hasta las lágrimas dice a la cámara: “Ya, no me hagas llorar”

Elizabeth Gutiérrez es una de las conductoras del programa “Ojos de Mujer” que se transmite por E! Son diversos los temas que se discuten en este show, y a través de un video compartido en la cuenta de Instagram del mismo, descubrimos cómo la conversación de los niños inmigrantes genera en la ex de William Levy una reacción que llegó al corazón de muchos.

En el programa hablaban de una noticia en la que explicaban que una pequeña inmigrante no había logrando llegar a Estados Unidos para cumplir probablemente sus sueños. Como madre de familia, la también actriz siente que este tema la impacta de frente y por eso dice: “Ya, no me hagas llorar”, pero explica su reacción con estas palabras:

“Me duele, porque todos al final del día somos inmigrantes que buscamos lo mismo, una nueva oportunidad, mejor calidad de vida para nuestros hijos. Me parte el corazón saber que esta niña no logró llegar a cumplir sus sueños“.

La protagonista de “El Fantasma de Elena”, telenovela de Telemundo, fue noticia esta semana después de la entrevista que sostuvo con Lucho Borrego, conductor del nuevo show de UniMás, “¡Siéntese quien pueda!”. En donde explicó que aún cuando ella tenga mucho que decir en torno a su relación o el final de ésta con William Levy, prefiere mantenerse callada y solventar los problemas dentro de las cuatro paredes de su hogar.

Llamó la atención que cuando el conductor le preguntó si ella era feliz actualmente, ella respondió el resto de cuestionamientos sin decir en ningún momento si goza o no de felicidad.

También explicó que cualquier conversación que ella sostenga con el padre de sus hijos, se queda con él. Dando entender que ella nunca tomaría lo dicho entre ambos para darle material a la prensa. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

