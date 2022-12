Ary Tenorio, novia de Luisito Comunica, muestra la casa donde creció en Venezuela

La modelo venezolana Ary Tenorio, conocida también por ser novia de Luisito Comunica, ha aprovechado su reciente visita a Venezuela para grabar un recorrido por la casa donde creció.

Tenorio cuenta que ella se fue de Venezuela hace seis años, mismo tiempo que lleva viviendo en México. Incluso hace pocos meses la modelo informó que había comprado una casa en la capital mexicana para su mamá y su hermana.

El video comenzó con algunas fotos de la modelo y su familia bailando y divirtiéndose en esta casa. Luego, Tenorio dice: “Este video me va a causar un montón de sentimientos encontrados. Muchos recuerdos, nostalgia, alegría. No sé cómo explicar lo que estoy sintiendo. Ya nosotras no vivimos aquí, ni mi mamá ni mi hermana. La casa está muy bien cuidada pero no es lo mismo, no es la casa donde nosotras vivíamos en aquel entonces“.

Aunque Tenorio asegura que la casa “ya perdió la esencia” que ellas le daban, comienza el tour con mucha emoción en la parte del estacionamiento, en el cual, según ella, entran dos vehículos pequeños.

También confiesa que a ellas nunca les faltó el agua porque tenían un gran tanque en el techo, incluso declara que algunos vecinos se acercaban para cargar tobos. Se debe recordar que Venezuela pasa por una crisis económica, social y política desde hace varios años, dentro de esta crisis el servicios eléctrico y de agua se ve gravemente afectado.

Otro de los grandes problemas de Venezuela es la falta de seguridad y eso también lo reseña Tenorio al decir que dejaron de usar la entrada principal de la propiedad porque daba a una calle muy oscura y peligrosa.

Al entrar a la casa por la parte de atrás, que es donde está el estacionamiento, se ve la cocina, la cual fue remodelada alguna vez. Ahora solo quedan las alacenas pero no tiene los electrodomésticos.

En la sala de estar hay una pared con un gran árbol que fue pintado por una de las hermanas de la modelo.

La casa solo tiene dos habitaciones, aunque ellas eran cuatro. Estas habitaciones están en la segunda planta y al subir se puede ver que de algunas paredes se está despegando el papel tapiz que tenía.

Cuenta que ella tuvo por primera vez un cuarto propio al mudarse a México y pudo pagar un alquiler. En su casa en Venezuela compartía el cuarto con su madre.

