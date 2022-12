Excursionista de New Hampshire murió al caer de un acantilado mientras tomaba fotos con su esposa

Un excursionista de New Hampshire falleció el sábado por la mañana luego de caerse de la cima de una montaña y caer cientos de pies por un acantilado cuando tomaba fotos del lugar con su esposa, según las autoridades.

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 10:30 a.m. en la cima del monte Willard en Crawford Notch, New Hampshire, según Fish and Game en un comunicado.

“La esposa del excursionista escuchó a su esposo gritar y miró hacia arriba para notarlo caer por el borde de la montaña por un acantilado empinado que se extendía hasta el fondo aproximadamente 800 pies”, precisó la agencia.

La esposa del fallecido llamó al 911 para pedir ayuda luego de que no pudiera comunicarse con él a causa de las condiciones empinadas y heladas en la cumbre, informó Fox News.

Los rescatistas tuvieron que descender en rapel por el acantilado para hallar al excursionista, y lo ubicaron sin vida en la escena a unos 300 pies debajo de la cumbre alrededor de las 2:30 p.m., de acuerdo con la agencia. Los miembros del Servicio de Rescate de Montaña sacaron al excursionista fallecido de la cara del acantilado y fue llevado hasta la cima.

Posteriormente, los rescatistas llevaron el cuerpo a la montaña abajo hasta la zona de estacionamiento del comienzo delsendero, donde las autoridades señalaron que llegaron a las 6:45 p.m.

Hasta el momento, los funcionarios no han dado a conocer de inmediato el nombre del excursionista, o alguna otra información, mientras esperan notificar lo ocurrido a su familia.

Mount Willard está en el centro de Crawford Notch, cerca de la ciudad de Hart’s Location, con una elevación de 2,865 pies aproximadamente.

