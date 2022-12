Adamari López le agradece públicamente a Toni Costa por un detalle que tuvo con ella

La presentadora Adamari López desde hace algunos días se ha visto envuelta en una serie de escándalos luego de unas fuertes declaraciones que hizo en el programa ‘Hoy Día’, al tiempo que explicó el hecho que habría generado la ruptura amorosa entre ella y Toni Costa.

“Pasó que no podíamos continuar, no era saludable para mí continuar en una relación en la que había un patrón que se seguía repitiendo y que yo no podía permitir, no le podía dar ese ejemplo a mi hija, no le quiero dar ese ejemplo a mi hija. Y que a lo mejor cumplió el tiempo que tenía que cumplir”, mencionó la semana pasada en Telemundo.

Sin embargo, en estos días a través de sus redes sociales ha anunciado que se ha dedicado a hacer algunas transformaciones en su hogar, al tiempo que muchos quedaron perplejos al ver que consistía en algo similar a lo que hizo el padre de su hija, se trataba de unas persianas automáticas.

La puertorriqueña a través de su cuenta oficial de Facebook compartió un video bastante largo donde expresó la emoción que sentía por las remodelaciones más recientes en las que se enfocó, así como iba mostrando poco a poco el proceso que se llevó.

A su vez, a muchos de los internautas les llamó mucho la atención que hiciera lo mismo que Toni, aunque lo que ellos no conocían era que el bailarín fue el encargado de hacerle la recomendación a la madre de Alaïa Costa López, pues él había tenido una gran experiencia con ellos y no dudó en querer que otros conocieran el trabajo que hacen.

“Tengo también que agradecerle que Toni fue el que me recomendó…, así que Toni gracias también a ti”, dijo en el audiovisual que compartió con sus millones de seguidores.

“Quedé maravillado con mis nuevas persianas estilo Zebra, puedo tener la privacidad que necesito, como la oscuridad para descansar. Además, como me encanta lo tecnológico, puedo controlarlas con un click o mejor aún, con mi teléfono”, explicó la expareja de López.

Te puede interesar:

· Ana María Canseco arremete contra Adamari López y la nueva etapa de ‘Hoy Día’

· Adamari López enciende las alarmas tras anunciar que tuvo “una cita muy importante en Telemundo”

· Adamari López afirma que hay procesos “que llevan su tiempo” y aseguran que se está haciendo “la víctima”