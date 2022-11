Adamari López enciende las alarmas tras anunciar que tuvo “una cita muy importante en Telemundo”

La presentadora Adamari López reveló que tuvo una importante reunión en Telemundo, canal de televisión donde lleva más de una década trabajando. A su vez, generó muchas especulaciones sobre el verdadero motivo que la habría llevado a eso.

Sus seguidores manifestaron su preocupación tras desconocer si se podría tratar de un despido, debido a que desde el pasado jueves han estado saliendo de grandes talentos tales como Rodner Figueroa, Chiquibaby y Quique Usales, estos dos últimos eran parte de sus compañeros de trabajo en el programa ‘Hoy Día’ que transmiten de lunes a viernes.

En medio de la ola de despidos que se está registrando, la madre de Alaïa Costa López a través de su cuenta personal de Facebook compartió un video que fue acompañado con el siguiente mensaje: “Tuve una cita muy importante en Telemundo”.

La puertorriqueña explicó que fue la tomó la determinación del encuentro con la compañía, debido a que necesitaba ponerse dos vacunas en el servicio de enfermería con el que cuentan en la planta de televisión, donde los empleados resultan estar beneficiados.

“Hice hoy una cita para ponerme la vacuna de la influenza y un refuerzo del covid. Aquí afortunadamente tenemos una enfermería en donde te proveen este servicio y como yo hace aproximadamente tres, cuatro años atrás me vi muy delicada de salud por influenza vengo a ponérmela año con año”, comenzó diciendo en el audiovisual.

López recordó que todos los cuerpos no son iguales y, que en algunos existen reacciones que se escapan de sus posibilidades poderlas controlar. Además, resaltó que una de las cosas más importantes de todas termina siendo que debe estar bien para continuar viendo crecer a su pequeña.

“Sé que hay muchos que entienden que tiene algunos efectos secundarios que pueden causarles algún daño, yo me siento tranquila al tomar esta decisión al tomar un refuerzo de vacunas y… después de haberme visto tan delicada, tengo una niña a la que quiero seguir disfrutando y no me quiero poner en riesgo”, añadió en el video compartido.

