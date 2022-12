Golden Globes 2023: Diego Luna es nominado a mejor actor por su papel en la serie ‘Andor’

El actor Diego Luna fue nominado en los Golden Globes 2023.

Diego Luna recibió una nominación a Mejor Actor en una Serie de TV de Drama, por la serie ‘Andor’, que relata las aventuras de Cassian Andor, un espía que forma parte de la rebelión de la franquicia Star Wars.

Minutos después de que se diera a conocer, el actor Gael García Bernal felicitó a su amigo y colega a través de Twitter.

“Me tomé aquí pa’ festejar a mi carnalote Diego Luna de tantas batallas por su nominación a los Globos de Oro. ¡Te quiero mucho, hermano mío! Abrazos y fanfarrias hasta esa galaxia que queda lejos, lejos”, escribió.

Métome aquí pa festejar a mi carnalote @diegoluna_ de tantas batallas por su nominación a los Globos de Oro. @goldenglobes ¡Te quiero mucho, hermano mío! Abrazos y fanfarrias hasta esa galaxia que queda lejos, lejos. @andorofficial pic.twitter.com/B800F89K7D — Gael García Bernal (@GaelGarciaB) December 12, 2022

Por su parte Diego Calva fue nominado a Mejor Actor en una Película Musical o de Comedia por la película ‘Babylon’, que también fue nominada a Mejor Película de Comedia o Musical y a Mejor Banda Sonora. Este filme cuenta la historia de los soñadores de Hollywood en los años veinte, desde su ascenso hasta su caída.

El cineasta Guillermo Del Toro reforzó su camino al Oscar al ser nominado a Mejor Película Animada por la película ‘Pinocho’, producida por Netflix y que ha ganado ya premios, como el premio a Mejor Película Animada por el Círculo de Críticos de Cine de Atlanta. View this post on Instagram A post shared by Subrayado (@subrayadomx)

