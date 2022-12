Rosalía muestra su tonificado abdomen con un brasier lleno de transparencias que deja poco a la imaginación

La cantante Rosalía a través de sus redes sociales no ha parado de cautivar a sus más de 23 millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, debido a que no para de compartir contenido atrevido para que sus fanáticos estén atentos de las cosas que ella hace.

La intérprete de ‘Envolver’ subió una gran cantidad de imágenes de lo que fue su recorrido por Alemania, al tiempo que también reveló parte del equipo de trabajo que hace posible todo lo que ven en cada show. Sin embargo, una de las fotos más atrevidas resultó ser la primera.

La novia de Rauw Alejandro posó mirando hacia abajo mientras lucía una falda, botas y un brasier transparente, hecho por el que tuvo que cubrir parte de sus pechos con unos dibujos, posiblemente para que la aplicación no censurara el contenido.

A su vez, las expresiones por la galería de fotos no se hicieron esperar, debido a que más de dos mil personas se tomaron algunos segundos de su tiempo para dedicarle palabras por lo bien que luce en una de sus publicaciones, al tiempo que varios aprovecharon para destacar que la aman por el talento y cariño que le ha logrado dar a su público que durante tanto tiempo la han apoyado.

“P de patrona”, “Ay qué guapa mi niña”, “Una servidora”, “No entiendo Rosi, entonces tienes el pelo corto o largo?”, “Te amo”, “Te amo Rosi”, “Te admiro Motomami”, “Reina deja de subir fotos así que a mi novio se le va a acalambrar el dedo de darle tantos mg”, “Te amo Rosalía, me encantas”, “Cada día más perfecta”, “Guapa”, “Dios Santo”, “Ella es es perfecta”, “Te quiero Rosi”, “Ya casi finaliza el tour“, “Qué guapa eres motomadre”, “Madre mía, Rosalía”, “Te amo mami”, “C de coqueta”, “Fantástica Rosalía”, “Esperándote en París, mi reina”, “Qué guapa”, “Otro día sin ser Rauw”, “Pero pelo largo o corto, no sé, me tiene loca”, fueron algunos de los comentarios que se registraron en el post.

Te puede interesar:

· Rosalía realizó un sensual baile con una minifalda negra con gran abertura y botas hasta las rodillas

· Rosalía cubre su esbelta figura con su larga cabellera al posar sin brasier y un hilo que se pierde de vista

· Rosalía deja poco a la imaginación tras dar un show con un vestido lleno de transparencias y sin brasier