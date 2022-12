El público dice que gracias a Osmel Sousa, La Casa de los Famosos 3 será la mejor

Telemundo confirmó los nombres de tres celebridades más, que se integrarán a La Casa de los Famosos 3, que estrena en vivo el martes, 17 de enero a las 7pm/6c. Entre ellos está Osmel Sousa, también conocido como el “Zar de la belleza”. La confirmación de su presencia ha generado una ola de comentarios impresionante. Algunos aseguran ya que esta será la mejor de todas las temporadas. Mientras que otros afirman que éste será como Laura Bozzo dentro de la casa. “A Osmel Sousa van a tener que cocinarle y limpiarle, porque ese es como Laura Bozo… No save hacer de nada“, comentó un fan del proyecto.

Junto a Sousa, han sido confirmados Juan Rivera y Yameyry “La Materialista” Ynfante. Previo a esta información, Telemundo reveló que Paty Navidad, Aylin Mujica y Arturo Carmona serían los primeros famosos en confirmar su ingreso a la casa más famosa de la televisión hispana, y parece que la lista se está poniendo cada vez mejor.

Hay que señalar que los fans están muy contentos con los famosos que se han confirmado hasta el momento. Sobre Juan Rivera incluso acotan: “Cae re mal ese Juan Rivera, pero promete”. Este comentario nacido desde la poca aceptación que pueda tener la personalidad del cantante y productor, es importante, porque aún cuando pueda no caerle bien a muchos, la verdad es que Juan siempre tiene oídos que quieren escuchar todo lo que tenga que contar.

Sobre Yameyry hay mucho que decir por parte del público, pero dejaremos este mensaje como única reacción, porque todos sus fans están diciendo lo mismo: “Se está poniendo bueno… La materialista 😍😍🇩🇴🇩🇴”.

Qué sabemos de estos nuevos rostros de LCDL3

Osmel Sousa: Es conocido internacionalmente como el Zar de la Belleza, este empresario y experto en certámenes de belleza de origen cubano ha logrado alcanzar numerosas coronas como presidente de la Organización Miss Venezuela. También, fungió como presidente del jurado del famoso certamen y reality, Nuestra Belleza Latina.

Antes de entrar al mundo de los concursos de belleza, fue director artístico de Radio Caracas Televisión y el Canal 8 de Venezuela. Como actor, actuó en múltiples obras teatrales en Maracaibo y Caracas, y en películas como Los Tracaleros, y en las telenovelas Cosita Rica (2003) y La Mujer Perfecta (2010).

Juan Rivera: Es hermano menor de la leyenda musical Jenni Rivera, y miembro de la familia más prominente y líder en la música regional mexicana, que también incluye a sus hermanos Lupillo Rivera, Rosie Rivera y su sobrina Chiquis. Rivera también cuenta con una carrera en la industria musical y sus canciones “El Ser Equivocado” y “La Lampara” se colocaron en las listas de Billboard Latino.

Hijo de Pedro Rivera y Rosa Saavedra, el artista comenzó su carrera como cantante a la edad de 16 años lanzando su primer disco, “El Atizador“ en 1996.

Yameyry “La Materialista” Ynfante: Es conocida en el mundo del espectáculo como La Materialista, Ynfante es una cantante, compositora, rapera, actriz y modelo con millones de seguidores en las redes sociales. En 2011 fue elegida por el programa Noche de Luz de su natal República Dominicana como uno de los mejores cuerpos del verano.

En el 2012 se estrenó como actriz en la parodia “El Cartel de los Macos”, y el siguiente año se convirtió en la primera artista dominicana en presentarse en el acto de apertura del certamen Miss Venezuela. Su primer éxito musical fue “La Chapa Que Vibran” entre las 10 canciones de mayor impacto en su país.

Las emociones en LCDL son desbordantes

Dentro de La Casa de los Famosos son muchos los que dicen y se prometen que las emociones no los van a vencer, pero son muchos los que terminan tragándose sus propias palabras, porque en la medida se avance en esta competencia de convivencia, así también las emociones se van intensificando a más y mejor. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Lee más de La Casa de los Famosos aquí:

Osmel Sousa, La Materialista y Juan Rivera confirmados como participantes de ‘La Casa de los Famosos 3’

La Casa de los Famosos 3: Arturo Carmona revela su estrategia

El público ya se emociona con la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’: “Estará explosivo”