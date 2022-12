Rosalía posó muy sensual desde su cama para mostrarle a sus fanáticos su recorrido por Ámsterdam

La cantante Rosalía a sus 30 años ha logrado cosechar grandes éxitos en el mundo, lo que ha generado que tenga gran receptividad y fanáticos con personas de distintas partes del planeta. Por ello, tomó la determinación de haber iniciado un tour el pasado mes de julio y, así se ha mantenido por el momento en distintos continentes.

A su vez, la intérprete de ‘Con altura’ se ha encargado de compartir con sus seguidores parte de lo que ha sido su gira por algunos países. Por ello, ha tomado la determinación de subir algunas fotos de sus viajes para que sus más de 23 millones de seguidores se sientan más cercana a ella.

Además, fue a través de Instagram donde publicó su recorrido por Ámsterdam, debido a que recientemente realizó una presentación allá.

A su vez, los comentarios en la mencionada publicación no se hicieron esperar, debido a que sus fanáticos se sorprendieron con el contenido compartido en su perfil, así como cientos de ellos se tomaron algunos segundos para decirle que es una mujer muy “bonita”.

Además, varios de los usuarios de la aplicación se siguieron haciendo preguntas por su cabello, debido a que en ocasiones se le puede ver corto y en otras largo, al tiempo que varios han mencionado que no saben cuál es el real.

“No se puede contigo. Mira que estás bonita”, “Lo bonita que eres”, “Gracias por traernos ese pedazo de show”, “Muy decepcionado que esta vez no haya foto p*rro”, “Es que wey, imagínate despertar y ver la carita de Rosalía ahí al lado”, “Rosi, no estamos entendiendo si el pelo corto es peluca o es el largo”, “Una motomami no se cansa”, “Pero qué guapísima y artista”, “Mi amor linda, Costa Rica te ama“, “Increíble el show de ayer”, “Qué look más chulo”, “Me he perdido en Rosi”, “Cómo no la hemos visto”, “Vuelve pronto reina”, “Verdad que es guapa nuestra motomami?”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

