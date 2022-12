Esmeralda Ugalde, hermana de Ana Bárbara, Niega romance con Christian Estrada

Luego de que hace algunos días se relacionara sentimentalmente a la hermana de Ana Bárbara con Christian Estrada tras haber coincidido en un evento musical, ella misma asegura que esta información es totalmente falsa.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Esmeralda Ugalde no sólo negó que haya algo entre ella y el influencer, sino que además aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a los conductores de “Chisme No Like”, pues ellos fueron los que desataron dicho rumor.

“Quiero aclarar esto antes de que avance. Saludos en especial para Javier Ceriani y Elisa Beristain. He recibido un mensaje y una foto de algo que me dejó sin palabras porque me impresiona mucho cómo pueden armar un chisme de pasillo y asegurar cosas que no sucedieron. En el evento conocí a muchas personas, entre ellas a este chico, y sólo lo saludé de hola y adiós porque su hermano trabaja con Ana Bárbara”, dijo la cantante.

Para finalizar, Esmeralda pidió a sus fans no hacer caso a este tipo de notas amarillistas y recordar que desde hace más de una década mantiene una relación con Johnny Sigal, a quien conoció mientras ambos participaban en “La Academia”.

