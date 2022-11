Ana Bárbara exhibe cuerpazo usando un bodysuit de látex con escote hasta el ombligo

Si de acelerar pulsaciones en redes sociales se trata, Ana Bárbara se pinta sola. La curvilínea cantante sabe perfectamente cómo consentir a sus fieles admiradores con publicaciones que roban suspiros y generan miles de likes.

En esta oportunidad, la originaria de Rioverde, San Luis Potosí, México, aprovechó para subir un video a sus historias der Instagram en el que aparece exhibiendo cuerpazo mientras terminan de maquillarla. Pero lo que sin duda se convirtió en el foco de miradas fue su ajustado bodysuir color negro de látex con impresionante escote hasta el ombligo con el que demuestra que a sus 51 años mantiene una envidiable figura.

“Ya casi listos, pedazos de mi alma y de mi vida. Esto es parte del look, no puedo enseñarles más, porque ya no se puede” se escucha decir a la intérprete en el clip que ha recibido muy buenos comentarios.

Cabe mencionar que Ana Bárbara acostumbra enseñar a sus seguidores algunas de las rutinas de ejercicio que realiza para lucir unas torneadas curvas. Hace unos días, compartió un video en el que aparece usando diminuto top y ceñidos leggings azules mientras hace una sesión especialmente enfocada en sus piernas, con el tema “En realidad” de Ángela Aguilar como fondo musical.

